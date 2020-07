Železniško progo Podnart–Lesce Bled bo nadgrajevalo podjetje Riko

Kot je na spletni strani sporočila Direkcija RS za infrastrukturo, sta ponudbo za javno naročilo "Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. na odseku Podnart–Lesce Bled" oddala dva ponudnika, Riko, d.o.o. s ponudbeno vrednostjo 46.899.999,99 evrov z ddv in JV CGP, SŽ-ŽGP, GH Holding in Gorenjska gradbena družba s ponudbeno vrednostjo 52.974.781,23 evrov z ddv.

Nadgradnja železniške proge na odseku Podnart­–Lesce Bled zajema številne ukrepe, med njimi nadgradnjo železniške proge v skladu z evropskimi standardi v dolžini 10,69 kilometrov, obnovo peronske infrastrukture na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica, sanacijo predora Globoko in predora Radovljica, sanacijo podpornih in opornih zidov ter izvedbo dodatne zaščite brežin, izvedbo sanacije dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov, ureditev nivojskih prehodov z izvedbo povezovalnih cest in izvennivojskih križanj na območju krajev Podnart, Zaloš, Vrba in Žirovnica ter izvedbo protihrupnih ukrepov.

Nadgradnja železniške proge na odseku Podnart–Lesce Bled bo delno izvedena v času popolne zapore železniške proge zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke od meseca oktobra 2020 do meseca julija 2021. Rok za izvedbo vseh del je 20 mesecev od uvedbe v delo, so še sporočili z direkcije za infrastrukturo.