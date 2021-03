Takih pritiskov v 20 letih dela v tožilstvu ne pomnim, pravi predsednica tožilskega društva Mirjam Kline in dodaja, da je politizacija tožilstva zelo nevarna.

V pismu Svetu Evrope so slovenski tožilci kot nedopustne pritiske izpostavili zavlačevanje imenovanja državnih tožilcev, ki jih ponekod kritično primankuje in tudi zavlačevanje potrditve dveh evropskih tožilcev, z imenovanjem katerih bi se morala vlada le še seznaniti, a zaradi preteklih odločitev naj ne bi bila povšeči predsedniku vlade."Takoj, ko se vpliva na izbor tožilcev, ki naj bi bil povšeči vladajoči stranke ali predsedniku vlade, se vpliva tudi na sodišča in na sprejete odločitve sodišč," opozarja Klinetova.

Vlada je namreč konec februarja na predlog ministrstva za notranje zadeve, ki ga vodi Aleš Hojs, spremenila uredbo, ki ureja sodelovanje tožilstva, policije in drugih organov in s tem, po mnenju tožilskega društva, "omejila način njihovega usmerjanja zgolj na pisno usmerjanje, kar je popolnoma nedopustno in zaenkrat tudi v nasprotju z zakonom o kazenskem postopku".

Usmerjanje dela policije bo državni tožilec, po uredbi, izvajal pisno, primer pa bo štel kot prevzet šele, ko se bo pisna usmeritev zgodila. Nerazumljiv pa naj bi bil tudi 48-urni rok, v katerem bodo morali tožilci na zahtevo policije pripraviti uradni zaznamek o podanih navodilih.

"Opozorili smo, da so takšne spremembe nedopustne, da to posega v način dela državnih tožilcev ter slabi kakovost njihovega dela. Prav tako so te spremembe nepotrebne. Teh 48 ur je popolnoma neportrebnih, saj lahko potem predakzenski postopek, v katerem dela policija, traja tudi več let,"meni Klinetova.

Zdaj pa naj bi v medresorsko usklajevanje notranje ministrstvo vložilo še spremembe zakona o organiziranosti in delu policije. S tem pa naj bi želelo zmanjšati vlogo tožilcev v predkazenskih postopkih in omogočilo vpogled ministra v vodenje konkretnih zadev tudi tistih, v katere so vpleteni člani vlade ali njeni zavezniki.