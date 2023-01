'Želim, da na tekmovanjih vihra ukrajinska zastava, da doni naša himna'

Za boks se je odločila pred tremi leti, ko je zbolel njen oče. "Takrat sem vedela, da moram narediti nekaj, da postanem bolj prepoznavna in s čimer lahko bolje zaslužim," pravi danes 18-letna Veronika Nakota . Že prej je sicer v telovadnici trenirala boks in v njem uživala. A bolezen očeta je bila prelomna točka, da vanj stopi tudi bolj profesionalno. Trener Aleksander Ulanovski , ki je z njo od samega začetka, ji je takrat dejal, da se lahko poskusita predstaviti na ukrajinskem prvenstvu v boksu. "Pristala sem in tako sva začela trenirati dvakrat na dan," pove.

Njen uspeh ne bi bil nič posebnega, če bi imela vse pogoje, da lahko uspe. Vendar pa jih nima, zato njen žarek sveti še toliko svetleje. To je pozitivna zgodba, ki prihaja iz Ukrajine, države, kjer lahko vsakodnevno slišimo na tisoče težkih in žalostnih zgodb.

Začela sta z odhodom na ukrajinsko državno prvenstvo, na katerem si je Nakotova priborila svojo prvo zmago. "Nato smo se pripravili na prvo mednarodno tekmovanje, evropsko mladinsko prvenstvo. To je potekalo pred dvema letoma in tudi takrat sem zmagala," naniza svoje prve uspehe. V tem času je sicer njen oče umrl, a mlada Ukrajinka se je borila naprej. Pri tem pa ji je ob strani vedno stal tudi trener. "Ekipa sva še danes. Vedno mi pomaga in je tu zame," pove.

Nato pa je nastopil 24. februar. Ukrajino so v zgodnje jutro zbudile sirene, ki so naznanjale napad Rusije. In njuno življenje se je postavilo na glavo. "Razlika pred in po začetku vojne ... To sta dve popolnoma različni življenji," je jasen trener. "Rusi so nam popolnoma uničili življenje."

'Takrat sem prvič pomislila, da lahko umrem'

Domače mesto Nakotove in Ulanovskega je bilo med tistimi, ki so se znašla pod najhujšim udarom. "Harkov je bilo eno prvih mest, ki je bilo napadeno. Leži namreč zelo blizu ruske meje," se spominja 18-letnica, ki bi neposredni nevarnosti, če bi bilo vse po sreči, skoraj ubežala. V tem času je namreč potekalo ukrajinsko državno prvenstvo, vendar pa je Ukrajinka takrat ravno zbolela, zato se ga ni mogla udeležiti.

"Tisti četrtek so me okoli pete ure zjutraj zbudile glasne sirene. Nisem mogla verjeti, kaj se dogaja. Začela sem brskati po spletu in ugotovila sem, da je stanje resno," se spominja. Napadi so se vrstili na več različnih točk v Ukrajini. "Takrat sem prvič v življenju pomislila, da lahko umrem," prizna.

Čeprav živi sama, pa je bila zaradi bolezni v tem času pri njej tudi mama. Skupaj sta ostali tudi v tistih prvih dneh vojne. "Vsak dan sva opazovali, kako svoje domove zapušča vse več ljudi. Stvari so naložili v avtomobile in se odpeljali. Midve nisva imeli te priložnosti, zato sva začeli iskati zaklonišča, ki pa jih ni bilo tako veliko, prav tako niso bila tako blizu mojega stanovanja," pripoveduje.