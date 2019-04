'Želim ti, da ti ta zvezek prinese srečo'

Otroci se veselijo konca šolskega leta, njihovi starši pa večinoma ne, saj to pomeni, da jih čaka nakup novih šolskih potrebščin. Veliko družin si jih ne more privoščiti. Samo karitas je z nakupom zvezkov in drugih potrebščin lani pomagala kar 11.123 šolarjem, kar je skoraj za 370 razredov. Ker so prošnje za pomoč še vedno velike, tudi letos organizirajo akcijo Pokloni zvezek, s katero spodbujajo solidarnost med sovrstniki.

V lanskem letu se je na Karitas obrnilo veliko družin, ki so potrebovale pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. V lanskem letu je po vsej Sloveniji prejelo pomoč v obliki šolskih potrebščin 11.123osnovnošolcev, kar je skoraj za 370 razredov otrok. Tudi letos številne družine prosijo za pomoč. Še posebej tiste, ki so prizadete zaradi brezposelnosti staršev, bolezni in drugih težkih okoliščin. Vsak otrok prejme razglednico, na katero doma ali v šoli zapiše sporočilo, misel, pozdrav ali nariše risbo za skritega prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel. FOTO: Slovenska karitas Slovenska karitas zato že enajsto leto vabi k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Z akcijo želijo tudi letos zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke in otroke spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki. Akcija je bila v preteklih letih zelo uspešna. Plakat, ki poziva otroke k solidarnosti do sovrstnikov. FOTO: Slovenska karitas Tako se je v lanskem letu zbralo več kot 29.000 zvezkov, ki so jih škofijske Karitas razdelile socialno ogroženim otrokom. Letos se je k sodelovanju prijavilo že 237 osnovnih šol in 93 vrtcev. Karitas otroke in njihove starše prosi, da poklonijo nov, velik, črtan zvezek za osnovnošolce, ki tudi v Sloveniji potrebujejo tovrstno pomoč. Zvezke zbirajo za več kot 11.000 socialno ogroženih otrok, ki jim bo Karitas preko poletja pomagala s šolskimi potrebščinami. Vsak otrok prejme razglednico, na katero doma ali v šoli zapiše sporočilo, misel, pozdrav in/ali nariše risbo za skritega prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel. Razglednico nato vloži v darovani zvezek. Misli lahko otroci tudi preberejo pred celim razredom. V nekaterih šolah učenci zadnje triade pripravijo tudi koncert ali drug dogodek ter namesto vstopnine zbirajo zvezke.



Vsak lahko pomaga tudi z SMS sporočilom ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919 in daruje 1 ali 5 EUR za pomoč s šolskimi potrebščinami socialno ogroženim osnovnošolcem v Sloveniji. Pogoji in navodila.