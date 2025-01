'Želimo, da bi z obdavčenjem dosegli aktivacijo praznih stanovanj'

"Zelo težko je zagovarjati stališče, da gre samo za davek na premoženje, ne pa tudi za davek na nepremičnine, ki je v večini evropskih držav prihodek lokalnih skupnosti," je dejal Macedoni in izrazil željo predstavnikov lokalnih skupnosti, da bi s tovrstnim obdavčenjem dosegli aktivacijo praznih stanovanj, saj so analize pokazale, da je predvsem v največjih občinah praznih več 10.000 stanovanj.

Novomeški župan Gregor Macedoni je poudaril, da predlog izhodišč posega v trenutno veljavne prihodke občin iz naslova davka od premoženja, ob tem pa opozoril, da je Slovenija zelo različna, zato lahko načrti vlade, ki so sicer pozitivni in legitimni, v določenih okoljih povzročijo kar nekaj negativnih učinkov.

Zdaj predlagane rešitve bodo po besedah predsedujočega SOS povzročile obdavčitev tudi premoženja v primerih, ko ima nekdo svoj drugi objekt v kakšni od podeželskih občin in ga je dolga leta ustvarjal z lastnim delom. "Čeprav gre večinoma za objekte nižje vrednosti in s tem tudi za nižjo davčno obremenitev, to ne bo zasledovalo cilja po reševanju stanovanjske problematike, hkrati pa bodo dodatno obdavčeni ljudje, ki so že zdaj lahko v težjih socialnih razmerah," je dejal Macedoni.

Lokalna samouprava je pomemben deležnik v pogovorih

Na vprašanje, ali bodo zahtevali, da se jih v nadaljnjem postopku vseeno vključi v usklajevanja, je novomeški župan dejal, da že udeležba državne sekretarke Katje Božič in direktorice direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na ministrstvu za finance Tine Humar na seji kaže, da se ministrstvo zaveda, da je lokalna samouprava pomemben deležnik v pogovorih.

Občine so namreč primarno zadolžene za prostorsko načrtovanje in stanovanjsko politiko, je poudaril, zato se država v obeh omenjenih primerih težko izogne intenzivnemu dialogu in usklajevanju z njimi.

Lokalne skupnosti so sicer že zdaj upravičene do nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki pa je po besedah predsednika SOS tudi na precej trhlih pravnih temeljih. V zvezi z njim je bilo v zadnjih letih kar nekaj obravnav na ustavnem sodišču in je trenutno na neki začasni pravni podlagi, zato na SOS menijo, da bi bilo nujno poenotiti obdavčitve nepremičnin z enostavnejšim modelom.