'Želimo graditi, ne uničevati, zanima nas dialog in ne konflikt'

Letni tabor Nove Slovenije je minil v znamenju evropskih volitev. Krščanski demokrati so prepričani, da imajo najmočnejšo listo doslej in se spogledujejo s kar dvema mandatoma. Predsednik Matej Tonin je poudaril, da v nedeljo ne izbiramo zgolj med skrajnim "Orbanom in Che Guevaro", Lojze Peterle, tretjeuvrščeni na listi Nove Slovenije, pa je zbranim tudi tokrat zaigral na orglice.