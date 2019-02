Želimo izkazati slovensko samozavest in ponos

Naj bo Prešeren svet, so dramski umetniki tokrat naslovili recital Prešernovih verzov v središču prestolnice. Pred Prešernovim spomenikom se je zbrala množica ljudi, ki so prisluhnili Prešernovi poeziji v slovenščini in številnih drugih jezikih. Več tisoč ljudi je na kuturni praznik obiskalo Prešernovo rojstno Vrbo, še več pa jih je privabil tradicionalni Prešernov semenj v Kranju, kjer so se vrnili v njegov čas.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:10 Iz 24UR: 'Naj bo Prešeren svet' 02:29 Iz 24UR: Smenj v Kranju