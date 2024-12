'Želimo preprečiti, da zaposlen v javnem zavodu preusmerja bolnike v zasebno ordinacijo'

"Dovoljuje se dvojna zaposlitev, se pravi, če nekdo želi biti zaposlen znotraj javne zdravstvene mreže in je tam že zaposlen – marsikdo ima dvojno zaposlitev –, bo s tem lahko nadaljeval tudi naprej. Želimo, da so ljudje zaposleni tam, kjer opravljajo storitve, ne pa da so zaposleni v javnem, medtem ko večino storitev in tudi prihodkov realizirajo v zasebnem sektorju preko dela preko s. p. ali podjemnih pogodb. To je tista dvojna praksa, ki jo želimo preprečiti," je dodal.

"Ne gre za nobeno spremembo v zadnjem trenutku, ker kar smo naredili, je to, da zasledujemo en interes, da razmejimo zasebno in javno na način, da prepovemo škodljive dvojne prakse. Poudarek je na škodljivih. Jasno smo povedali, katere prakse želimo prepovedati – želimo prepovedati prakse, po katerih je nekdo zaposlen dopoldne v javnem zdravstvenem zavodu in preusmerja bolnike v svojo zasebno ordinacijo, v kateri deluje popoldne. Takih praks ne bo in tudi nobena sprememba, ki je danes predstavljena, ne omogoča tega," je v izjavi za medije ob robu današnjega obiska v Domu Danice Vogrinec Maribor povedal premier.

"Vsi ukrepi, predvsem pa ta novela, gredo v smer, kako nagraditi tiste predane, ki so v veliki večini, tiste predane zdravstvene delavce, ki delujejo znotraj matičnih javnih ustanov, tam izgorevajo, hkrati so plačani enako kot mogoče njihovi kolegi, ki raje delajo izven javnega sistema. Ta novela prinaša način nagrajevanja za predane zdravstvene delavce znotraj njihovih matičnih ustanov in prepoveduje, da bi ostali delovali izven in tam ustvarjali storitve, ki jih lahko naredijo v svojih matičnih ustanovah," je še povedal premier.

Bolniki bodo po njegovih besedah deležni bistveno bolj kakovostnih storitev. "Imamo cel kup zapletov, ko je nek bolnik preusmerjen v zasebno ordinacijo, pride do težave pri operaciji in to težavo potem rešuje javni zdravstveni zavod. Točno to so tiste dvojne škodljive prakse, ki jih želimo preprečiti, tudi v korist zdravja bolnikov. Ker ko pride do zapleta, se ne sprašujemo več, kdo ga je povzročil, kateri zdravnik in kje, ampak rešujemo življenja. Želimo, da je bolnik deležen najvišje možne kakovosti pri svoji oskrbi. To je tudi ena od zahtev," je dejal.

Dodal je, da novela prinaša tudi "zelo jasno" ureditev področja koncesij. "Vsi vemo, da so se koncesije na veliko preprodajale. S tem se je ustvarjal še večji pritisk na javni sektor in odliv denarja. Tudi to bo v bodoče prepovedano. Verjamem, da je to zadnja priložnost, da se ta moralni razkroj zaustavi in da javnemu zdravstvenemu sistemu povrnemo ne samo veljavo, ampak tudi mesto, ki mu gre v družbi," je zaključil.