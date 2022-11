'Želimo si, da bi mali Urban lahko čim prej naredil korake brez opore'

Zdravilo razvijajo že leto in pol, podatki pa so zelo obetavni. "Končne študije so načrtovane za januar, zato bi do takrat potrebovali denar, da bi lahko takoj začeli z zdravljenjem," pojasnjuje Urbanova mama.

Manjka jim še 700 tisočakov. "Želeli bi si jih zbrati čim prej, saj bijemo stalni boj," je pojasnila mama in se zahvalila hokejistom, ki so sedaj priskočili na pomoč. "Vsi v klubu čutimo, da moramo pomagati. To je naše poslanstvo, poleg zmag in porazov, je poslanstvo vseh nas, ki smo v športu, tudi to, da pomagamo drugim," razloge za sodelovanje v akciji opiše glavni trener hokejistov Olimpije Mitja Šivic.

Razvoj zdravila, ki traja že leto in pol, poteka v Avstraliji, a je v proces aktivno vključena tudi Slovenija. "V projektu sodelujejo Kemijski inštitut, pod vodstvom Romana Jerale in pediatrična klinika pod vodstvom Damjana Osredkarja. Ta projekt postaja svetovno znan in nas že vabijo v tujino," je ponosna Miroševič.