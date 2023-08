'Želimo si, da bi v Črni čim prej začeli z delom, da smo prebivalci na varnem'

Na srečo vreme tokrat ni povzročilo večjih nevšečnosti, a je bilo nelagodje ob takšni napovedi vseeno prisotno. Kako so se na to odzvali prebivalci in kako občina, je v oddaji 24UR Zvečer pojasnila županja Črne na Koroškem Romana Lesjak.

Kot je uvodoma pojasnila, so se v Črni takoj, ko je prišlo opozorilo, pripravili na to in poklicali vozila, ki delajo v strugah, saj so se bali, da bi ob primeru večjega deževja lahko vozila predstavljala oviro. "Nenazadnje pa smo se bali tudi za delavce," je dejala. A je poudarila, da je šla nevihta kar hitro mimo, dvakrat jih je vmes presenetila toča, ampak so jo tokrat odnesli poceni.