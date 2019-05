'Slovenski delodajalci so med najbolj inovativnimi kršitelji'

Slovenski delavci so navkljub dobrim ekonomskim kazalcem v zadnjih letih še vedno prepogosto srečujejo z napadi na že pridobljene pravice. "Delovno aktivnemu prebivalstvu je torej treba zagotoviti dostojno plačilo, zdrave in varne delovne pogoje ter spoštovanje osnovnih človekovih pravic, ki so mnogokrat kršene," so prepričani sindikalisti, ki opozarjajo na dejstvo, da so slovenski delodajalci med najbolj inovativnimi kršitelji delavskih pravic.

"Kar opažamo, je to, da so se pritiski kapitala oz. gospodarstva na delavce izredno povečali. Strah, ki ga kapital naseljuje v možgane ubogih delavcev, se je izrazito povečal. Ta predstavlja paralizator uma in iz tega naslova je zadeva enostavna – delavci so prestrašeni, bojijo se pridobiti informacije o kakršnikoli delovno-pravni zakonodaji, se pravi, da nas delodajalci prehitevajo po levi in desni, poleg tega pa poskuša država z zadnjimi ukrepi omogočiti, da bodo bogati še bogatejši, revni pa še revnejši. Ustvarja se sistem, v katerem bo največ revežev, ki so izrazito vodljivi, to pa je popolnoma v interesu tistih, ki obvladujejo kapital," o trenutni situaciji na relaciji med predstavniki kapitala in delavci razmišlja generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije KS 90 Damjan Volf. "Spomnim se, da so nam starši govorili, da če boste delali, boste živeli kvalitetno. Ampak to, kar se nam dogaja sedaj, je, da imamo 7500 ljudi, ki se s svojim lastnim delom ne morejo več preživeti, ne morejo se izogniti pragu revščine. Sistem torej ustvarja nove reveže," opozarja sogovornik. Na trend obutnega krčenja delavskih pravic opozarja tudi sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc. Kljub temu, da se delavske pravice že dve desetletji le krčijo, se čudi dejstvu, da večina gospodarstvenikov zatrjuje, da jih je še vedno preveč oz. da sindikati zahtevamo preveč. "Pravijo, da imajo premalo fleksibilen trg dela oz. da so delavske pravice ena glavnih ovir za njihovo konkurenčnost in gospodarsko rast. Pravijo, da je za večjo konkurenčnost treba trg dela narediti bolj prožen. In kakšen je v njihovih očeh bolj prožen trg dela? Česa si želijo? Želijo si, da bi delali več in dobili manj, želijo si še več prekarnega (negotovega) dela – delavk in delavcev, zaposlenih za določen čas preko različnih agencij, različnih »gazd« ali prek sp-jev. Želijo si delavk in delavcev, ki jim je prva misel služba in le služba ter ki so pripravljeni delati prek polnega osemurnega delovnika po deset, enajst, dvanajst ur na dan," je kritičen Švarc.

Na trend občutnega krčenja delavskih pravic, opozarja tudi Švarc. FOTO: Kanal A

Navkljub poglabljajočim kršitvam delavskih pravic pa Ana Jakopič, sekretarka Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalnih dejavnosti (VIR), opaža, da je prišlo v zadnjem obdobju, kar zadeva boja za omenjene pravice, v slovenski družbi do pomembnih sprememb. "Atraktivna retorika o tem, da je kriza oz. da smo tik pred novo krizo, v ozadju katere je kapital, in da je trend delavske pravice še bolj izkoriščati, je v javnosti začel popuščati, ljudje so začeli malo bolj kritično gledati na to, kar se dogaja v družbi, da se delavce tlači dol in da se elita dviga v višave." Po besedah sogovornice smo prišli tudi do pomembnega spoznanja, da nas ne bo odrešil nekdo od zunaj, ampak da se vračamo nazaj k preizkušenim metodam boja. "Da se organiziramo, povežemo delavci, upokojenci, za katere vemo, da večinsko živijo v revščini, kljub temu, da so prispevali svoje družbi, in mladi, ki ne morejo priti do služb oz. do spodobnih služb, ki bi jim zagotavljale socialno varnost." Kot je spomnila, je prav sindikalni boj omogočil, da so se zgodili popravki oz. zvišanje minimalne plače in da je prišlo do izboljšanja plač v javnem sektorju. V zasebnem sektorju pa ti boji še vedno potekao in še niso dosegli vrhunca. "Ob tem pa še vedno vidimo zelo žalostne primere, zadnji z Gorenjem, ko se pod pretvezami optimizacije, reševanja minusov iz preteklosti, obremenjuje in odpušča delavce, ki so prekurjeni, ki so delali preveč, na pa premalo," opozarja Jakopičeva. Slovenski delavec v družbi 'najbolj iztrošenih'

Na naraščajoče število izgorelih in žrtve delovnih nesreč – lani je bilo tako več kot 9600 delovnih nesreč, od tega skoraj 500 s težjimi poškodbami in 15 nesreč s smrtnih izidom – opozarja tudi Volf. "Vedno več je tudi tistih, ki trpijo zaradi absentizma, da o prezentizmu ne izgubljamo besed,« dodaja. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v Sloveniji dnevno na bolniški 40.000 ljudi. »To je velikanska ledena gora, ki jo lahko trenutno vidimo nad vodo, bistveno večja se skriva pod njo. Ta sistem neoliberalizma je socialno politiko postavil v funkcijo optimalnega delovanja trga in zagotavljanja, da se v Sloveniji delavec uvršča med najbolj iztrošene."

Kar zadeva aktualno stanje področja delavskih pravic, je po njenih besedah zaskbljujoče, da se te ne dvigajo, temveč tonejo. Poslabšuje se področje varnosti in zdravja pri delu, pri tem pa ni že skoraj ni zasebnega oz. državnega podjetja, ki ne bi imel zraven še invalidskega podjetja. "Delavce delamo invalidne, po drugi strani pa svet govori o podaljševanju delovne dobe, o zaostrovanju pokojninskih pogojev, sicer z nekimi po mojem mnenju neokusnumi bonbončki." Javne blagajne, ki si jih je izborilo delavstvo oz. so posledica zgodovinskega boja, so po njenem pod hudimi pritiski, če ne že v vojnem stanju. "Vlade dajejo všečne odpustke, kot je razbremenjevanje regresa in dohodninske lestvice za najpremožnejše, istočasno pa imamo vpitje kapitala, da je treba zaostroviti pogoje za upokojitev, invalide, brezposelne. Če bodo te blagajne izpraznjene, bo argument ponovno na strani politike, da je treba reformirati pokojninsko reformo, zaskbljujoče je, kar se dogaja v zdravstvu." "Podaljševanje delovne dobe, zviševanje upokojitvene starosti ter izčrpavanje delavcev in delavk ni rešitev za dostojne pokojnine – ni rešitev, za katero bi stali mladi, ki ne verjamejo več, da bodo pokojnino sploh imeli. Rešitev so pravičnejša razmerja – pravičnejša porazdelitev ustvarjenega bogastva," k temu dodaja Švarc, ki obsoja sprenevedanja delodajalskih organizacij, ki se jim zdi povsem normalno, da so, denimo, osnovne bruto plače poklicnih gasilcev v Petrolu le nekaj čez 900 evrov, direktorjeva pa znaša prek 27.000 evrov.

Sistem neoliberalizma je socialno politiko postavil v funkcijo optimalnega delovanja trga in zagotavljanja, da se v Sloveniji delavec uvršča med najbolj iztrošene. FOTO: Miro Majcen

Pritiski kapitala oz. gospodarstva na delavce si se po mnenju sindikalistov izredno povečali. FOTO: Miro Majcen