'Želimo umakniti neposreden vpliv politike na delovanje in upravljanje RTVS'

Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je v izjavi za medije dotaknila poročila Evropske komisije o vladavini prava v Sloveniji, ki se nanaša na slovenski medijski prostor. Kot je poudarila, se na ministrstvu z nekaterimi glavnimi ugotovitvami poročila strinjajo, saj da so tudi sami ugotovili podobne težave. Zato je njihova prioriteta odpraviti te nepravilnosti, tudi s predlaganim spremenjenim Zakonom o RTV, ki ga v državnem zboru obravnavajo prav danes. "Z njim umikamo neposreden vpliv politike na delovanje in upravljanje javne RTVS," je dejala.

"Strinjamo se z nekaterimi glavnimi ugotovitvami poročila Evropske komisije o stanju pravne države na področju medijev, saj tudi sami ugotavljamo podobne težave," je svojo izjavo začela ministrica za kulturo Asta Vrečko ter se s tem navezala na v sredo objavljeno poročilo. Kot je poudarila, avtorji poročila opozarjajo, da trenutno veljavna zakonodaja v praksi ne ponuja dovolj učinkovitih varovalk pred posegi politike v delovanje in upravljanje javne RTV ter da je pravzaprav ravno nasprotno. Poročilo Komisije ocenjuje, da obstaja zelo visoko tveganje za politično poseganje v neodvisnost javne RTV. Državni zbor namreč imenuje večino programskih svetnikov in nadzornikov RTV. "Kako realno je to tveganje, je zelo nazorno pokazala trenutna kriza na RTV, kjer so politično imenovani svetniki za kandidata za direktorja televizije potrdili glavnega vladnega komunikatorja prejšnje vlade Uroša Urbanijo," je izpostavila.

icon-expand Asta Vrečko FOTO: Bobo

Ministrica je poudarila, da so programski svetniki večkrat pokazali, da ne delujejo v interesu javnosti, temveč da delujejo v interesu političnih strank, ki so jih imenovale v programski svet. Večkrat so tudi posegali v program RTV in v imenovanje področnih urednikov, to pa brez podpore kolektiva, je še navedla. Da trenutna vlada z novelo Zakona o RTV Slovenija upošteva priporočila Evropske komisije, je jasna: "Zato umikamo neposreden vpliv politike na delovanje in upravljanje javne RTVS. V novem zakonu politika namreč ne imenuje več programskih svetnikov in nadzornikov, temveč bodo nove svetnike v Svetu RTV izbrali zaposleni in civilna družba." Na ta način želijo omejiti neposreden vpliv politike na delovanje RTV ter ji vrniti avtonomijo.

Avtorji poročila ob tem opozarjajo tudi na nekatera druga tveganja na področju medijev, ki negativno vplivajo na delovanje pravne države: visoka koncentracija lastništva v medijih, netransparentno lastništvo, netransparentna poraba javnega denarja, vse slabši delovni pogoji novinarjev, pritiske lastnikov ... "Gre tudi za strateške tožbe, ki se vlagajo proti novinarjem," je ob naštevanju dodala ministrica, ki dodaja, da so na ministrstvu vključeni v debato o krepitvi demokratičnih institucij v EU. "Zavzeli smo se za oblikovanje učinkovitih varoval pred medijsko koncentracijo, transparentno financiranje medijev in za zaščito novinarjev in novinark pred političnimi in ekonomskimi pritiski ter drugimi načini za njihovo utišanje (npr. vdori v njihove elektronske komunikacije in strateške tožbe)," je zagotovila. Na vprašanje o celostni reformi medijske zakonodaje, pa je Asta Vrečko dejala, da bo to prioriteta v prvi polovici mandata nove vlade, kot so tudi napovedali. Državni na izredni seji o predlogu za depolitizacijo RTVS Državni zbor na drugi od četrtkovih dveh izrednih sej obravnava predlog novele zakona o RTV Slovenija, s katerim želi vlada depolitizirati javni zavod. V skladu z njim bi upravljanje in nadzor namesto programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTVS. Med njegovimi 17 člani ne bi bilo niti enega, ki bi ga imenoval DZ. Po predlogu novele zakona o Radioteleviziji Slovenija bodo zaposleni iz svojih vrst izbrali šest članov, preostalih 11 članov pa bodo na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, varuh človekovih pravic in nacionalni svet invalidskih organizacij.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Bobo