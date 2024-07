Želiš mobilni paket in internet, ki se ne bosta nikoli dražila? Preveri, kje ju dobiš.

Pri Zvezi potrošnikov Slovenije in Vseslovenskem združenju malih deležnikov so tovrstno prakso operaterjev označili kot nepošteno poslovno prakso. Zato so v akciji "Halo, operater! Bodi fer." uporabnike pozvali, naj se ob enostranskem zviševanju cen naročniških paketov s strani operaterjev pridružijo skupinski tožbi in s tem rečejo "ne" spornim praksam.

Pri HoT-u najboljše cene brez vezave

HoT najboljše cene brez vezave zagotavlja vsem svojim uporabnikom, saj vse izboljšave samodejno veljajo tudi za obstoječe uporabnike. Ko pri HoT-u izboljšajo svojo ponudbo, obstoječim uporabnikom ni treba narediti narediti prav nič, saj se ob obnovi paketa vsakih 30 dni samodejno in brezplačno vključi izboljšana ponudba.

Nazadnje so pri HoT-u svojo ponudbo izboljšali v začetku junija, ko so za 50 odstotkov povišali vključene količine prenosa podatkov v vseh svojih paketih mobilne telefonije. V paketu HoT MINI za 6,99 evra na mesec dobite 9 GB prenosa podatkov in po 1.500 minut ter SMS-ov. Paketa HoT MAXI in HoT EXTRA prinašata neomejene minute in SMS-e, ob 150 GB prenosa podatkov v paketu HoT MAXI in 300 GB prenosa podatkov v paketu HoT EXTRA.

Neomejeni prenos podatkov za 14,99 evra na mesec

HoT ima v svoji ponudbi tudi mobilni internet HoT GIGA. HoT GIGA neomejeni za 14,99 evra na mesec vključuje neomejeno količino prenosa podatkov v Sloveniji. Za ta paket velja načelo poštene uporabe (do 1 TB prenosa podatkov). V paketu HoT GIGA mini je za 6,99 evra na mesec vključenih 30 GB prenosa podatkov.

HoT zagotavlja svoje storitve preko omrežja A1, vključno s 5G omrežjem. Paket HoT EXTRA vključuje polno hitrost prenosa podatkov do 1000/200 Mbit/s, paketi HoT MAXI, HoT MINI in HoT GIGA pa do 150/50 Mbit/s. Dosežene hitrosti so odvisne od dostopnosti in zmogljivosti omrežja.

HoT nikoli ne bo podražil svojih paketov

HoT je FER operater, ki na prvo mesto postavlja pošteno ponudbo s svobodno izbiro za uporabnike. Je tudi edini operater v Sloveniji, ki zagotavlja, da nikoli ne bo podražil svojih mobilnih paketov. To svojo obljubo tudi drži, saj še nikoli od svojega vstopa na slovenski trg ni povišal cen paketov, že večkrat pa je ob nespremenjeni ceni izboljšal svojo ponudbo v paketih.

Uporaba HoT-ovih storitev je enostavna, uporabniki pa lahko uredijo tudi prenos telefonske številke prek spleta. Brez dodatnih stroškov lahko zamenjajo paket in dodajo ali izključijo opcijo prek spleta, mobilne aplikacije ali s klicem v center za podporo uporabnikom. V vsakem trenutku imajo tudi pregled nad porabo in stroški.

Naročnik oglasne vsebine je HOFER trgovina d.o.o.