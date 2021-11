Želite delati z velikani računalniške industrije, kot so Intel, AMD in ASUS?

Dobra novica je, da vam za to ni treba nujno v ZDA ali na Tajvan, kjer so sedeži teh podjetij. Ostanete lahko kar doma v ljubi Sloveniji ter z velikani računalniške industrije sooblikujete prihodnost sveta prek slovenskih podjetij, ki redno sodelujejo z njimi. Eno takih je tudi podjetje EKWB iz Komende, ki s svojimi inovativnimi rešitvami tekočinskega hlajenja računalnikov ne osvaja le globalne računalniške industrije, temveč sodeluje tudi s proizvajalci avtonomnih vozil, medicinske tehnologije in drugimi inovatorji, ki premikajo meje mogočega.

Izjemna uspešnost in hitra rast temeljita na vrhunski tehnologiji, spodbujanju inovacij in strasti do dela, vse skupaj pa povezuje edinstven način delovanja podjetja, t. i. EK Way. Usmerjenost h kupcu, jasna vizija vodenja, angažiranje sodelavcev, procesni pristop, nenehno izboljševanje in izpopolnjevanje, odločanje na podlagi dejstev ter upravljanje odnosov so ključni principi uspešnega delovanja, ki se odražajo v agilnem, fleksibilnem, dinamičnem in sproščenem delovnem okolju, kjer vsak posameznik dobi priložnost, da opravlja delo svojega življenja.

Vas mika, da bi se pridružili podjetju in sooblikovali tehnološko prihodnost sveta? Kakšne ljudi išče vodstvo podjetja? Kako se lahko zaposlite?

Koga trenutno iščejo?

Navdušenci nad računalniki in strojno opremo ter visoko motivirani strokovnjaki drugih relevantnih področij so vedno na iskalnem seznamu podjetja, trenutna razpisana delovna mesta pa so predstavljena v spodnjih odstavkih.