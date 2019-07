Pomagajmo Urošu in Aleksandru

ŠD Fuzbalerček iz Vipave je ne le športno društvo, ki prireja nogometne kampe za otroke, ampak tudi humanitarno društvo, ki vsako leto, že tretje leto zapored, priredi humanitarno dražbo dresov različnih športnikov. Celoten izkupiček, do zdaj so zbrali okoli 4300 evrov, namenijo za hipoterapije za rehabilitacijski center Cirius Vipava.

Zdaj so na svoji Facebookovi strani na dražbo ponudili podpisan dres Luke Dončića , celoten znesek od prodaje pa bodo namenili nakupu prilagojenega vozila in invalidskih vozičkov za Uroša in Aleksandra Jakliča iz Vipavske doline, ki se borita s hudo boleznijo – mišično distrofijo.

Pravila dražbe - Na dražbi lahko sodeluje vsak, ki na facebook strani v komentar pod sliko dresa poda podatke o identiteti in kontaktne podatke. - Najmanjša vsota za zviševanje ponudbe je 100 evrov. - Ponudbo za sodelovanje na dražbi bo mogoče oddati do nedelje, 1. septembra 2019, do 20. ure, ko bodo objavili dražitelja z najvišjo ponudbo. - Zmagovalcu dražbe bo dres vročen po plačilu celotne kupnine na račun ŠD Fuzbalerček Vipava.

Gre za fanta, ki sta že pred leti zbolela za mišično distrofijo, kar ju je priklenilo na invalidski voziček. Starejši, 23-letni Aleksander je na invalidskem vozičku od svojega 14. leta, mlajši, 16-letni Uroš pa od svojega 13. leta. Mama že več let ne hodi v službo in skrbi za sinova, oče, ki bi moral že biti v pokoju, pa je aktivnost svoje zasebne dejavnosti podaljšal, da lahko bolje pomaga svoji družini.

Kot je povedal Branko Tutuš iz ŠD Fuzbalerček Vipava, lahko na dražbi sodelujejo vsi, ki si Lukovega dresa želijo, sodelujejo pa tako, da obiščejo njihov Facebookov profil in pod komentar zapišejo ceno, ki bi jo plačali za dres številka 77. Izklicna cena dresa je 500 evrov, dražitelji pa lahko ceno višajo po sto evrov. Dražba traja do 1. septembra.

Dresi zvezdnikov lige NBA so sicer zelo zaželeni, tako je še toliko bolj zanimiva zgodba, kako so v vipavskem športnem društvu prišli do podpisanega dresa ta hip najbolj 'vročega' slovenskega košarkarja v ligi NBA.

"Imam punco iz Ajdovščine in njena teta je frizerka, ki pozna babico Luke Dončića, ki je tudi frizerka in ima svoj salon v Ljubljani. Lukovo babico smo kontaktirali, ko je bila na obisku v Dallasu, in ji povedali celo zgodbo. To je bilo pred dobrim mesecem. Rekla nam je, da nam ne more nič obljubiti, saj naj bi bilo dres težko dobiti. En dan pa smo prejeli klic, da nas dres čaka v Ljubljani. Ko sem ga prišel iskat, me je tam čakal podpisan dres," je pojasnil Tutuš.