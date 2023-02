Želite opravke na ZPIZ urediti iz udobja vašega doma?

Redki so tisti, ki še nikoli niso od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ) zahtevali izpisa obdobij zavarovanj. Marsikdo se je že vprašal, kdaj bo prišel dan, ko bo izpolnil pogoje za starostno upokojitev in kolikšno pokojnino si lahko obeta. Morda ste se srečali tudi že z vprašanji o vključitvi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, o pravicah, ki vam pripadajo iz naslova le-tega, nakazilih prejemkov in podobno. Za vse te opravke in informacije, pa je mnogim med nami odveč pot do najbližje ZPIZ-ove območne enote, posebej starejšim, manj mobilnim ali kako drugače oviranim. Ali pa se vam preprosto ne zdi smiselno in potrebno, da bi za takšen opravek morali na pot.

Povsem prav imate, številne storitve na zavodu lahko opravite od doma. In to na preprost način, le z osnovnim znanjem uporabe računalnika ali celo po telefonu. Obstaja vrsta načinov in pripomočkov, ki vam bodo pri tem pomagali, prav tako vam bomo z veseljem pomagali zaposleni na ZPIZ-u. Pot si tako lahko prihranite za prijetnejše namene.