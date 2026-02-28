Želja po bolj zapeljivem pogledu lahko ogrozi zdravje

Že po prvem nanosu sem čutila srbečico in pekočino, pripoveduje uporabnica enega od serumov za rast trepalnic. Po petih dneh uporabe pa: "Veke so mi čisto natekle, koža je postala usnjata, gnoj mi je tekel iz oči, tako da je bilo kar strašljivo za pogledati zjutraj."

Serum je opustila, simptome je blažila s tabletami proti alergiji in si oči izpirala s fiziološko raztopino.

"Bila sem brez kontaktnih leč, ki jih drugače ves čas nosim, nisem prenesla ničesar na vekah, tako da sem bila tudi brez ličil, z očali, ker je bilo pač grozno, sploh nisem mogla gledati," je dejala. Vse skupaj je trajalo 14 dni.

In podobnih izkušenj s serumi različnih proizvajalcev je na družbenih omrežjih veliko. Ena od uporabnic je dejala, da je njen vid tako zamegljen, da ne more gledati. Druga, da se ji je zdelo, da ima kemične opekline na očeh. Tretja pa pravi, da še ni imela tako temnih kolobarjev okoli oči.

Skupni imenovalec težav pa: analogi prostaglandinov. Ti so sicer zelo uporabne zdravilne učinkovine v oftalmologiji, pravi oftalmologinja Kristina Mikek iz Očesnega centra Morela: "Uporabljamo jih pri zdravljenju očesnega tlaka. Vemo, da očesni tlak dobro znižajo in da učinkovito delujejo."

Profesorica Lucija Peterlin Mašič s Fakultete za farmacijo ob tem poudarja: "Analogi prostaglandinov se ne uporabljajo v zdravilih brez recepta in niso namenjeni za uporabo v splošni populaciji brez nadzora zdravnika."

A ko je postal znan še en njihov učinek: "Se nam recimo trepalnice pobarvajo, da so temnejše, da so močnejše."

To je seveda pritegnilo kozmetično industrijo. Tam se uporabljajo tudi drugi strukturno podobni analogi prostaglandinov, ki niso registrirani kot zdravila, zato ostajajo znotraj manj stroge kozmetične zakonodaje. Imajo pa podoben mehanizem delovanja, a so s stališča varnosti manj proučevani kot učinkovine v zdravilih.

Analogi prostaglandinov se v omenjenih serumih skrivajo pod različnimi imeni - najpogostejši je izopropil kloprostenat, lahko pa so seveda prisotni tudi drugi. Prepoznamo pa jih denimo po tem, da imajo v imenu skupni koren "prost".

"Seveda pa uporaba tudi v kozmetiki predstavlja tveganje za neželene učinke," še pojasnjuje Peterlin Mašičeva. Oftalmologinja Mikekova pa poudarja: "Nekatere to sprejmejo in uporabljajo naprej in težave lahko tudi deloma izginejo, ne pa pri vseh. Tako da v bistvu, če vidimo takšnega človeka oziroma ko ga vidimo v ambulanti, seveda svetujemo, da z uporabo ne nadaljuje."

Na zdravstvenem inšpektoratu pravijo, da so v zvezi z izdelki za rast trepalnic doslej prejeli dve prijavi suma nezakonite uporabe zdravilne učinkovine in eno prijavo v zvezi z oglaševanjem. Od inštituta za javno zdravje pa so dobili dve obvestili o pojavu neželenega stranskega učinka.

"Zelo bizarno se mi zdi, da je proizvajalka tega seruma jasno na Instagramu sporočala, da to ni nič takega, da če se zgodi, da naj smo vztrajne, da počakamo," pove anonimna uporabnica.

Evropski znanstveni odbor za varnost potrošnikov je medtem v začetku februarja zaključil, da se na podlagi toksikoloških študij ne da zagotoviti varne uporabe analogov prostaglandinov v serumih za rast trepalnic.

"Gre za visoko učinkovito farmakološko delovanje in to že v nizkih koncentracijah, eno od tveganj predstavlja tudi vpliv na reprodukcijo in razmnoževanje," je opozorila Peterlin Mašičeva.

Zato lahko po njenih besedah v prihodnje pričakujemo, da bodo te sestavine v kozmetiki prepovedane.