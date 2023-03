Želja ZD Ljubljana: zaposleni naj (ne)anonimno ocenijo delo svojih nadrejenih?

Kako bi ocenili svojega šefa, če bi se morali pod oceno njegovega dela podpisati z imenom in priimkom? Po naših informacijah naj bi se v razvpitem ZD Ljubljana direktorice Antonije Poplas Susič, ki se ga spominjamo po nehumanih vrstah pred bežigrajsko enoto zdravstvenega doma in anonimnih pričevanj nekdanjih zaposlenih, ki so razkrili žaljiv odnos direktorice do zaposlenih, dogajalo prav to. Kaj je v ozadju ocenjevanja? Gre tu za manever popravljanja podobe Poplas Susičeve, češ da so kritike javnosti na račun nje neupravičene, saj jo zaposleni v ZD ocenjujejo kot dobro nadrejeno?

Nehumane vrste pred bežigrajskim zdravstvenim domom, ko so pacienti, med njimi mnogi upokojenci, v hladu noči v vrstah čakali, da bi dobili novega osebnega zdravnika. In še več - anonimna pričevanja nekdanjih zaposlenih so razkrila žaljiv odnos direktorice ZD Ljubljana Antonije Poplas Susič. Zaposlene naj bi poniževala in ustrahovala, tiste, ki so zaradi tega dali odpoved, pa označila za podgane. To so dogodki leta 2023, ki so zaznamovali ljubljanski zdravstveni dom. Pa razburjenje, ko si po vsem tem prepričan, da si zaslužiš še dodatek za delovno uspešnost v višini okoli tisoč evrov. Kako bi torej ocenili delo direktorice ljubljanskega zdravstvenega doma?

Prav tam so zaposleni, kot so nam razkrili viri, dobili navodilo, naj na redni letni razgovor s seboj prinesejo tudi izpolnjen vprašalnik o svojem nadrejenem in mu ga podpisani kot ocenjevalec izročijo. Ocenjevani pa je vodja oz. predstojnik, kar bi morali torej narediti tudi neposredno podrejeni direktorice ZD Ljubljana. Kako delo Poplas Susičeve ocenjuje njen velik zagovornik, ni skrivnost. "Mislim, da je direktorica izvrstna, kreativna, zelo dobre energije," je januarja komentiral ljubljanski župan Zoran Janković. In mesec dni kasneje: "Trdim, da je Tonka Poplas Susič odlična direktorica. Mislim, da izvaja prave ukrepe." Prav tako pa ni skrivnost, kaj so si o večurnem čakanju pred bežigrajskim zdravstvenim domom januarja letos mislili pacienti, ki so upali, da bodo le prišli do novega zdravnika.

icon-expand Antonija Poplas Susič FOTO: Bobo

V četrtek dopoldan smo direktorico prosili za izjavo pred kamero, šele zvečer pa dobili le pisni odgovor, da je redni letni razgovor namenjen ocenjevanju zaposlenih s strani nadrejenih ter da je obvezen v celotnem javnem sektorju. Pa še, da opravljajo več raziskav zadovoljstva zaposlenih, vse od teh pa da so anonimne. In nato ponovi, da je na rednem letnem razgovoru ocenjen zaposleni, a da lahko, če to želi, svojemu vodji predlaga izboljšave, ga opozori na morebitne težave "s čimer skušamo čim bolj izboljšati proces dela, zadovoljstvo, komunikacijo itd.". Naši viri v zdravstvenem domu medtem pravijo drugače. Takšen obrazec smo dobili prvič in ta nesporno na začetku navaja ocenjevalca, ocenjevani pa so na tem obrazcu vodje in predstojniki. Zaposleni naj bi torej ocenjevali svoje nadrejene po rezultatih dela, samostojnosti, ustvarjalnosti, natančnosti, kvaliteti sodelovanja in organizaciji ter po drugih sposobnostih. Po naših informacijah pa so nekateri takšno neanonimno ocenjevanje tudi že zavrnili. 'Takšna ocenjevanja so anonimna z razlogom' Kako potekajo ocenjevanja nadrejenih s strani zaposlenih, je v oddaji 24UR ZVEČER opisala direktorica podjetja za kadrovski management Maja Fesel Kamenik, ki pravi, da je obrazec, v katerem organizacija želi, da zaposleni v okviru letnega razgovora svojega vodjo ocenjuje na neanonimen način, zagotovo nenavaden "Pravzaprav tudi prvič slišim za takšno ocenjevanje," je dejala. Pojasni tudi, da je takšno ocenjevanje sporno zaradi več razlogov. Letni razgovori so namreč namenjeni predvsem zaposlenemu in njegovemu razvoju, ne pa nadrejenemu. "Prav tako letni razgovor ni namenjen ocenjevanju delovne uspešnosti. Za to je treba uporabiti objektivne kazalnike delovne uspešnosti, ki so merljivi, ne pa subjektivna mnenja zaposlenih, tu si je stroka enotna," pravi Fesel Kamenikova.