'Z odpovedjo dražbe smo dobili potrditev, da zemljišče pripada inštitutu za nadaljnji razvoj'

Potem ko je ljubljanski župan Zoran Jaković preklical za četrtek napovedano dražbo zemljišč okoli URI Soča, so v rehabilitacijskem centru izrazili zadovoljstvo. Prepričani so, da zemljišče pripada inštitutu za nadaljnji razvoj. V Soči računajo na to, da bosta MOL in ministrstvo za zdravje dosegla soglasje.

Napovedane dražbe zemljišč okrog URI Soča v četrtek ne bo, saj noben kupec ni plačal varščine, ljubljanski župan Zoran Janković pa poudarja, da zemljišče na dražbi ponujajo le zato, da bi prišli do tržne cene zemljišča. Direktor URI Soča je zadovoljen z odpovedjo dražbe. FOTO: 24ur.com Z odpovedjo dražbe je zadovoljen Robert Cugelj, direktor URI Soča. "S tem smo dobili potrditev, da to zemljišče pripada inštitutu za nadaljnji razvoj, in to največ šteje," je dejal v oddaji 24UR zvečer. Cugelj je prepričan, da bodo vsi akterji, tako MOL kot ministrstvo za zdravje, našli ustrezne načine, kako bodo dosegli soglasje. Za načrtovano širitev rehabilitacijskega centra Soča potrebujejo približno 8500 kvadratnih metrov, pojasnjuje direktor. "Gre ravno za to parcelo, o kateri se sedaj pogovarjamo in je nujna za nadaljnjo širitev." Cugelj je tudi razkril načrte za novo zgradbo. V pritličnem prostoru bo center modernih tehnologij z najmodernejšimi robotiziranimi napravami, s katerim bodo dosegli "najboljšo kakovost zdravljenja in rehabilitacije". Na voljo pa bodo še tri nadstropja za zdravljenje nevroloških pacientov. Gre za zelo moderen in sodoben objekt, ki je potreben za izvajanje najkakovostnejših storitev s področja rehabilitacije, še dodaja Cugelj. Z investicijo bodo omogočili številnim pacientom boljše okrevanje. FOTO: 24ur.com Dokončanje izgradnje objekta, ki je pomemben za nacionalno zdravje Slovencev, napovedujejo za leto 2023. "Zelo vesel bom, ko bom lahko pacientu rekel: sprejet boš na rehabilitacijo čez 14 dni. To bo največji dosežek," je sklenil Robert Cugelj. Nevroloških pacientov je pri nas sicer iz leta v leto več, njihova obravnava pa je zahtevna.