Zelo vroč ponedeljek, ki mu bo sledila občutna osvežitev

Po včerajšnjem prehodu oslabljene hladne fronte, ki je nižinam večjega dela države prinesla nekoliko nižje temperature, bo vročina danes spet bolj pritisnila. Ob sončnem vremenu se bo v večjem delu države ogrelo do 34 ali 35 stopinj Celzija, ob šibki pomoči jugozahodnika pa bo predvsem v Beli krajini in Posavju lahko še kakšna stopinja več. Vročino bo spremljala povišana vlaga v zraku, zato bo toplotna obremenitev velika. Arso je za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo.

V večjem delu države bo današnji ponedeljek med tremi najbolj vročimi dnevi v letošnjem poletju, predvsem na jugovzhodu pa se bo lahko uvrstil celo na prvo mesto. Do vključno včeraj smo najvišje temperature v večjem delu Slovenije izmerili 27. junija. Po podatkih Arsa se je v Ljubljani takrat ogrelo do 36,5, v Celju do 35,8, v Ratečah do 35,5 in v Murski Soboti do 35,2 stopinji Celzija. Na Dolenjskem in v Beli krajini je bil najbolj vroč prvi julij, ko so v Novem mestu izmerili 36,3 in v Črnomlju 35 stopinj Celzija, na Goriškem pa je vročina najbolj pritisnila 25. julija, ko se je v Biljah pri Novi Gorici ogrelo do 37 stopinj Celzija.

Vročina ne bo dolgotrajna

Medtem ko se bomo pri nas danes še potili zaradi vročine, pa je zahodni del Evrope (Francijo, Nemčijo, države Beneluksa, severni del Španije in Portugalske) že preplavil občutno hladnejši zrak s temperaturami le okoli 20 stopinj Celzija. Meja med zelo toplo afriško in občutno hladnejšo severnoatlantsko zračno maso se bo v prihodnjih dneh pomikala proti vzhodu celine, ob tem pa bo hladnejši zrak prek nižjih predelov vzhodnih Alp začel dotekati tudi k nam.

Že jutri se bo veter v nižjih plasteh ozračja spet obrnil na hladnejšo severovzhodno smer. V notranjosti države bo torek tako povsem drugačen od ponedeljka. Zaznamovali ga bodo oblaki z nekaj krajšimi sončnimi obdobji. Tu in tam lahko pade kakšna kaplja dežja, medtem ko bodo nevihte v večjem delu Slovenije bolj malo verjetne. Več sonca bo ob šibki burji na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 21 do 29 stopinj Celzija.