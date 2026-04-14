Zelo zahtevna operacija z 80-tonskimi transportnimi enotami

Iz koprskega pristanišča so krenili prvi trije tovornjaki z elisami za vetrne elektrarne. Zaradi dolžine tovora se bo prevoz izvedel skozi začasni izvoz na severni obvoznici, tik ob stavbi potniškega terminala. Od tam bo tovor svojo pot nadaljeval mimo glavnega vhoda v pristanišče, po Ankaranski cesti in vpadnici do Bertokov, kjer se bo vključil na avtocesto proti Ljubljani, so sporočili iz Luke Koper.

"Izvoz na severno obvoznico je zgolj začasna rešitev, ki bo v uporabi le izjemoma, dokler ne bo vzpostavljena trajna ureditev na vhodu Sermin z neposredno navezavo na avtocestno omrežje," so dodali v Luki.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je prihod izrednega prevoza v Bertoke predviden drevi ob 22.30, vključitev na avtocesto ob 22.45, prihod na Obrežje pa v torek ob 2.30. Izredni prevozi se bodo potem odvijali tudi v sredo, 15. aprila, še na odseku Pince-Murska Sobota-Šentilj.

"Promet za izrednimi prevozi bo potekal upočasnjeno. Voznike pozivamo k strpnosti in previdnosti," je v zvezi z omenjenim izrednim prevozom zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Podobnih izrednih prevozov iz Luke Koper proti Avstriji bo to pomlad še več, dovoljenja zanje je prevozniku, podjetju Prangl, izdala direkcija za infrastrukturo.

Izredni prevozi so načrtovani med 13. aprilom in 12. majem letos med 22. in 5. uro med Luko Koper in sosednjimi državami po več prevoznih poteh, predvsem po avtocestah in hitrih cestah, so pojasnili na direkciji.

"Prevozi se bodo izvajali enkrat tedensko, in sicer od ponedeljka do srede. Zaradi obsežnih sanacijskih del med Ljubljano in Mariborom se bo promet odvijal na prevozni poti od Luke Koper do mednarodnega mejnega prehoda Obrežje in nato preko Hrvaške do mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje oziroma preko Madžarske do mednarodnega mejnega prehoda Pince, nato pa preko Slovenije do mednarodnega mejnega prehoda Šentilj," so navedli na direkciji.

Pojasnili so še, da so bile v sodelovanju z upravljavci cest in skladno s prevoznim načrtom izvedene predhodne prilagoditve prevozne poti zaradi manevriranja na priključkih ter ob uvozih in izvozih na območjih zapor, izvedli so tudi odmik svetlobne in prometne signalizacije.