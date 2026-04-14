Zelo zahtevna operacija z 80-tonskimi transportnimi enotami

Iz koprskega pristanišča so krenili prvi trije tovornjaki z elisami za vetrne elektrarne. Zaradi dolžine tovora se bo prevoz izvedel skozi začasni izvoz na severni obvoznici, tik ob stavbi potniškega terminala. Od tam bo tovor svojo pot nadaljeval mimo glavnega vhoda v pristanišče, po Ankaranski cesti in vpadnici do Bertokov, kjer se bo vključil na avtocesto proti Ljubljani, so sporočili iz Luke Koper.
"Izvoz na severno obvoznico je zgolj začasna rešitev, ki bo v uporabi le izjemoma, dokler ne bo vzpostavljena trajna ureditev na vhodu Sermin z neposredno navezavo na avtocestno omrežje," so dodali v Luki.
Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je prihod izrednega prevoza v Bertoke predviden drevi ob 22.30, vključitev na avtocesto ob 22.45, prihod na Obrežje pa v torek ob 2.30. Izredni prevozi se bodo potem odvijali tudi v sredo, 15. aprila, še na odseku Pince-Murska Sobota-Šentilj.
"Promet za izrednimi prevozi bo potekal upočasnjeno. Voznike pozivamo k strpnosti in previdnosti," je v zvezi z omenjenim izrednim prevozom zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste.
Podobnih izrednih prevozov iz Luke Koper proti Avstriji bo to pomlad še več, dovoljenja zanje je prevozniku, podjetju Prangl, izdala direkcija za infrastrukturo.
Izredni prevozi so načrtovani med 13. aprilom in 12. majem letos med 22. in 5. uro med Luko Koper in sosednjimi državami po več prevoznih poteh, predvsem po avtocestah in hitrih cestah, so pojasnili na direkciji.
"Prevozi se bodo izvajali enkrat tedensko, in sicer od ponedeljka do srede. Zaradi obsežnih sanacijskih del med Ljubljano in Mariborom se bo promet odvijal na prevozni poti od Luke Koper do mednarodnega mejnega prehoda Obrežje in nato preko Hrvaške do mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje oziroma preko Madžarske do mednarodnega mejnega prehoda Pince, nato pa preko Slovenije do mednarodnega mejnega prehoda Šentilj," so navedli na direkciji.
Pojasnili so še, da so bile v sodelovanju z upravljavci cest in skladno s prevoznim načrtom izvedene predhodne prilagoditve prevozne poti zaradi manevriranja na priključkih ter ob uvozih in izvozih na območjih zapor, izvedli so tudi odmik svetlobne in prometne signalizacije.
Tako so med drugim razširili del uvoznega kraka na priključku Bertoki v smeri Ljubljana, manevriranje na območju priključka Bertoki pa bodo opravili v sodelovanju s spremljevalci izrednega prevoza, prometno policijo in vzdrževalcem avtoceste. Hkrati se bo na tem območju v času izrednega prevoza začasno ustavil promet.
Načrtovana potovalna hitrost izrednega prevoza je približno 60 kilometrov na uro. Promet lahko ves čas poteka mimo izrednega prevoza, vendar z ustrezno zmanjšano hitrostjo, so še dodali na direkciji.
Izredni prevozi skupno 21 elis oz. lopatic dolžine 87 metrov za sedem vetrnic, ki so s tovorno ladjo iz Kitajske v Luko Koper prispele v marcu, se bodo po navedbah Luke Koper nadaljevali v enakem časovnem terminu vsak ponedeljek, z izjemo 27. aprila, ko je zaradi praznikov v veljavi omejitev tovornega prometa.
Ko je tovorna ladja s sestavnimi deli za sedem vetrnic marca prispela v Luko Koper, so tam začeli pretovarjati ladjo tako, da so najprej na obalo, namenjeno generalnim tovorom, razložili elise, nato pa so ladjo premestili v drugi bazen, kjer je sledil pretovor preostalih komponent.
Letos v Luki Koper v maju pričakujejo še eno podobno pošiljk vetrnih elektrarn, tudi takrat bo sledilo več izrednih prevozov. Skozi izhod na severno obvoznico bodo prehajale samo elise, so napovedali v Luki Koper.
V podjetju Prangl so potrdili, da so vetrnice namenjene za projekt izgradnje vetrnega parka pri Soboti (Soboth) na avstrijskem Štajerskem, ki ga načrtuje podjetje Energie Steiermark.
"Podjetje Prangl je odgovorno za prevoz sedmih vetrnih turbin, ki jih dobavlja Vensys. Projekt vključuje prototipne turbine z zmogljivostjo skoraj osem megavatov vsaka. Vensys je tesno povezan z Goldwindom, enim od vodilnih svetovnih proizvajalcev vetrnih turbin," so navedli.
Zaradi velikosti komponent so potrebne transportne enote dolžine do 100 metrov in teže približno 80 ton na enoto, kar pomeni, da gre za zelo zahtevno logistično operacijo, ki poteka v okviru strogih regulativnih pogojev. V skladu s temu je transport omejen na enkrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih. Ta omejitev je posledica obsežnih gradbenih del na avtocestah v Sloveniji, so zapisali.
Elise za vetrne elektrarne spadajo med t. i. projektne tovore, ki jih v Luki Koper pretovarjajo le občasno. Število tovrstnih pošiljk se v zadnjih letih povečuje, predvsem v luči evropskega zelenega prehoda in doseganja ciljev podnebne nevtralnosti, so v objavi marca letos še navedli v Luki Koper.
Tudi zaradi tega tam trenutno izvajajo več naložb, ki bodo omogočile še učinkovitejše pretovarjanje posebnih, nestandardnih kosov. Konec minulega leta so za te namene nabavili novo mobilno dvigalo, predvidoma do konca leta 2026 pa bodo v drugem bazenu zaključili gradnjo 200 metrov dolgega namenskega priveza, so napovedali v Luki Koper.
