Odstranitev želodca: po razkritju hude napake več vprašanj kot odgovorov

Po javnem razkritju hude zdravniške napake, ko so zaradi zamenjave vzorcev tkiv na onkološkem inštitutu v Ljubljani odstranili želodec napačnemu bolniku, še vedno ostaja neodgovorjenih veliko vprašanj. Poleg ključnega, kako so v medicinskem centru Barsos, kjer so opravili analizo, zamenjali vzorce, se zastavlja tudi vprašanje, zakaj je Barsos Ministrstvo za zdravje o napaki obvestil šele dan po prvih novinarskih vprašanjih in kar dva tedna po tem, ko je bilo potrjeno, da so operirali napačnega bolnika. In, bi morda napako lahko še pred operacijo zaznali tudi na Onkološkem inštitutu?