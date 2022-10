Zemeljskega plina bo dovolj za vsa slovenska gospodinjstva

Ta cilj jim je uspelo doseči že 29. avgusta. Še več – izkazalo se je, da so evropska skladišča zemeljskega plina polna bolj, kakor so bila lani. Danes je napolnjenih že več kot 90 % skladišč plina v EU, kar je po oceni strokovnjakov več kot dovolj za ogrevanje čez zimo.

Skladišča zemeljskega plina se običajno polnijo v poletnih mesecih. V Evropski uniji so konec junija sprejeli uredbo, ki določa, da morajo biti skladišča plina do 1. novembra 2022 napolnjena do najmanj 80 %.

Evropska unija se zaveda pomembnosti zemeljskega plina, zato zanesljivi oskrbi z njim nameni veliko pozornosti. Leta 2017 je sprejela Uredbo o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom – njen cilj je zagotoviti neprekinjeno oskrbo s plinom po vseh državah, ki so članice EU, če bi prišlo do motenj.

Številni energenti za ogrevanje so trenutno nezanesljivi, dragi in nepraktični. Kako pa kaže s plinom?

Cena plina za ogrevanje ostaja nižja

Energenti za ogrevanje so se v zadnjih nekaj mesecih drastično podražili in dosegli rekordno visoke vrednosti. Ravno zaradi visokih cen se je Vlada RS odločila za regulacijo cen zemeljskega plina in druge ukrepe, ki bodo zniževali končno ceno za odjemalce plina. V praksi to pomeni, da bo kljub podražitvam cena plina za ogrevanje ostajala veliko nižja.

Zemeljski plin je zaradi reguliranih cen, pa tudi zaradi velike energetske učinkovitosti, zato nedvomno dobra izbira, če želite imeti nizke stroške ogrevanja.

Druge prednosti uporabe zemeljskega plina

Poleg zanesljivosti in cene pa ima zemeljski plin še številne druge prednosti. Med drugim se s takšnim načinom ogrevanja v ozračje izpusti manj emisij kakor pri kurilnem olju, naftnem plinu, drvih ali peletih. Številni energenti resno ogrožajo zdravje ljudi, zemeljski plin pa sodi med okolju prijaznejše alternative.

Obenem je uporaba zaradi natančne, napredne in izpopolnjene infrastrukture zelo varna, praktična in udobna. Kondenzacijski plinski kotli so preizkušeni in zanesljivi, distribucija plina pa poteka nevidno in neslišno po plinovodnih ceveh.