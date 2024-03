Zemeljski plaz nad Koroško Belo znova aktiven

Sočasno so s kranjske izpostave uprave za zaščito in reševanje sporočili, da se je pretrgala potezna zanka, ki sproži opozorilno sireno, na zgornjem delu zemeljskega plazu Urbas, kar je dalo vedeti, da je plaz aktiven. Ker se je pretrgala le ena, spodnja potezna zanka, se sirena ni sprožila.

Motno vodo potoka Bela so v petek popoldne prvi opazili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Koroška Bela, ki so takoj opravili ogled.

Na spletni strani Občine Jesenice so zapisali tudi, da civilna zaščita Jesenice stalno spremlja monitoring in alarmni sistem na plazovih, ki normalno delujeta.

Plazovi, kot je ta, so nevšečnosti za tamkajšnje prebivalce povzročali že v času avgustovske ujme. Vzrok za povečano aktivnost na plazovih je bilo izredno namočeno leto, sprožilni element pa so predstavljale večdnevne intenzivne padavine, ki so povzročile povečanje površinskih pretokov, dvig podtalnice in povečanje premikov na plazovih, so takrat navedli na Geološkem zavodu Slovenije.