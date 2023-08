Zemeljski plazovi še vedno ogrožajo hiše v Kamniku

Veliko dela čaka tudi prebivalce občine Kamnik, tam se je ob usodnem neurju sprožilo več kot sto zemeljskih plazov, ki še vedno ogrožajo številne hiše. Svoje roke za pomoč ljudem, ki jim je ujma spremenila življenja, je tam ponudilo več sto prostovoljcev, civilna zaščita pa bo v prihodnjih dneh število ljudi, ki lahko pomagajo, predvidoma omejila. Razmere na terenu so še vedno nevarne, geologi intenzivno pregledujejo plazove in ocenjujejo, ali se lahko tisti, ki so bili izseljeni, vrnejo v svoje domove.

