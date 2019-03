Zemljaričevi pritiski le vrh ledene gore? 'Veliko bolj vplivni so tisti, ki ostajajo skriti'

Več kot 30 let, se strinjajo sogovorniki, je imel prvi direktor UKC Ljubljana res izjemen vpliv v zdravstvu, a vselej iz ozadja."Imel je vpliv na postavljanje ministrov, ministri so hodili k njemu v pisarno, na primer Borut Miklavčič ne, dobivali navodila. Imel je moč, ampak predvsem ta moč je temeljila na Slovencih brez hrbtenice," je o Zemljaričevem kazanju vpliva povedal Brecelj.

Predsednik sindikata UKC Ljubljana Vladimir Lazić pa: "Ne glede na to, kdo poskuša vplivati na kakršen koli javni razpis, je absolutno in popolnoma nedopustno. Obsojamo kakršnokoli tako dejanje s strani kogarkoli."

"Ta stvar ni šla tako, kot bi sicer šla, ko so bli časi njegove moči. Če bi šlo za velik posel in bi on imel vpliv, bi že izbirna komisija bila izbrana tako, da bi naredila kar se od nje pričakuje,"je dejal kirurg Erik Brecelj.

Morebitne pritiske s strani Zemljariča zanika tudi prejšnji direktor Simon Vrhunec, ki mu mnogi očitajo večkratno druženje z njim: "Na kosilih smo se dobivali vsi direktorji kliničnega centra, nikoli se nismo pogovarjali o konkretnih poslih, pač pa o načinu vodenja bolnišnice ter kako krepiti njeno vlogo in ugled."



Marjan Koršič, ki ima kot specialist nevrokirurg za seboj 40 let dela v največji zdravstveni ustanovi v državi, pa Zemljariču priznava izjemen vpliv pri izgradnji bolnišnice. "V svojih metodah zbiranja medicinske opreme in kadrov je potreboval pomoč, pomočniki pa so, kot je sam dejal, postajali požrešni. Teh je veliko, metode in prijemi njihovega dela so si zelo podobni. Odkriti v svojih nepoštenih delovanjih pa spretno kažejo na svojega vodjo."

Zadnja leta, pravijo sogovorniki, vpliva prvega direktorja več ne čutijo, zato pa čutijo vpliv tistih, ki so v letih njegove največje moči prišli na oblast



Brecelj je prepričan, da ravno tem ljudem ustreza, da se danes govori o Zemljariču, medtem ko oni v ozadju počnejo zelo velike nezakonitosti."Da ne rečem svinjarije v zdravstvu, na primer še vedno stranka SMC, in tem ljudem ustreza, da se danes pojavlja neka zgodba o Zemljariču, zato da v miru potem svoje nezakonite posle v ozadju vodijo naprej."



Več korupcije je pri nižjih zneskih, ki jih je težje zaznati, pravijo v sindikatu bolnišnice, a skupaj lahko te nepravilnosti dosežejo še višja, tudi milijonska odtekanja javnega denarja. Lazič navede različne primere: vse od materialov, zdravil do raznoraznih nabav, operacijskih miz, tako da je nad vsem zelo težko izvajati kontrolo. K temu pa Brecelj doda:"Mislim, da se je treba vprašati, če v zdravstvu ni veliko več Zemljaričev, ki počnejo še hujše stvari, kot jih je on počel."

A s pomembno razliko: da javnosti taktično in vselej ostajajo neznani.