Kaj je povzročilo silovita neurja v preteklih dneh?

Nevihtna sistema, ki sta v sredo in četrtek zgodaj zjutraj prešla Slovenijo, sta nastala na vzhodu Francije, torej sta prepotovala skoraj tisoč kilometrov dolgo razdaljo, preden sta prišla do nas. Vzrok za tako burno vremensko dogajanje, ki smo mu bili priča v zadnjih dneh, je bil velik temperaturni kontrast med južnim delom Evrope, kamor že dalj časa doteka zelo vroč afriški zrak, ter severnim in zahodnim delom celine, ki je pod vplivom precej bolj svežega severnoatlantskega zraka.

Na spodnji sliki so prikazani udari strel v zadnjih 24 urah. Kot lahko vidimo, so nevihte včeraj čez dan nastajale skoraj po vsej Sloveniji, večinoma izognile so se le Primorski.

Slika udarov strel v zadnjih 24 urah FOTO: Meteoinfo Slovenija

Premikanje nevihtnih celic je bilo hitro, pretežno v smeri od jugozahoda proti severovzhodu, najmočnejše supercelične nevihte, ki so nastale na Dolenjskem in v Posavju, pa so imele smer proti vzhodu. Nekatera območja je v kratkem času prešlo tudi več nevihtnih sistemov, zato so poleg močnega vetra in toče nevšečnosti in škodo povzročali tudi posamezni hudourniški vodotoki, ki so silovito narasli in poplavljali. Ponekod je v le nekaj urah padla skoraj mesečna količina padavin. Vzrok za bruno vremensko dogajanje je temperaturni kontrast Vzrok za tako burno vremensko dogajanje, ki smo mu bili priča v zadnjih dneh, je bil velik temperaturni kontrast med južnim delom Evrope, kamor že dalj časa doteka zelo vroč afriški zrak, ter severnim in zahodnim delom celine, ki je pod vplivom precej bolj svežega severnoatlantskega zraka. Meja med obema zračnima masama je v preteklih dneh potekala ravno prek območja Alp, kjer je bilo posledično na voljo veliko energije za razvoj silovitih neurij.

FOTO: Aleš Rozman za Meteoinfo Slovenija

Svoje je dodal še močan zahodni veter, ki je pihal v višjih plasteh ozračja, zato so se nevihte povezovale v večje sisteme. Nastale so t. i. nevihtne linije in supercelične nevihte, ki so znane po svoji dolgoživosti, kar pomeni, da lahko prepotujejo ogromne razdalje, spremljajo pa jih siloviti nalivi in orkanski sunki vetra, lokalno pa lahko pada tudi zelo debela toča.

FOTO: Aleš Rozman za Meteoinfo Slovenija

