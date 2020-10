Zemljišča v Trenti: tožilstvo vložilo obtožnico zoper premierja Janšo

Ob stečaju Imosa je sodna cenilka zemljišče v Trenti ocenila na 17.655 evrov, kar je bila tudi izklicna cena na dražbi leta 2016. Na dražbi je večina dražiteljev odnehala na višini 30.000 evrov, ostali so štirje dražitelji, ki so ceno dvigovali vse do 127.500 evrov. Med njimi Damjan Podjed, za katerega tožilstvo po poročanju Večera sumi, da je namerno napihoval ceno in za zemljišče plačal več, zato da bi pomagal Janši dokazati, da so očitki zoper njega neutemeljeni.