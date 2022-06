Zen bo navdušil še tako zahtevne starše

Dolgi, brezskrbni in sproščeni sprehodi so eden najlepših delov starševstva. Sprehajanje na sončku dobro dene tako otroku kot staršem, vozičkanje pa je tudi odlična priložnost za raziskovanje bližnje in daljne okolice. Da boste lahko odkrivali kavarne v mestu, nove lokacije ob vikend pobegih ali neraziskane kotičke v naravi, potrebujete opremo, ki je kos vsakemu izzivu od rojstva pa do prvih otroških korakov in še dalje. Predlagamo, da pobliže spoznate novi komplet otroškega vozička FreeON ZEN 4 v 1 .

Za vse starše, ki iščete funkcionalen, kakovosten in praktičen kos opremo za prvo obdobje, je odslej na voljo komplet otroškega vozička FreeON Zen 4 v 1 , ki v enem združuje vse , kar potrebujete. Komplet sestavljajo zračna in kompaktna globoka košara , voziček z udobnim sedežnim delom , avtosedež skupine 0+ in ISOFIX baza s podporno nogo. Te 4 komponente vam v vsakem trenutku odraščanja vašega malčka predstavljajo maksimalno varnost, izjemno udobje in odlično uporabniško izkušnjo.

Veliko bodočih staršev, ki se prvič soočajo z novo življenjsko vlogo, je še precej neizkušenih, ko pride do nakupa otroške opreme. Sprašujejo se, kaj sploh potrebujejo, kateri voziček naj izberejo, kdaj je čas za nakup avtosedeža oz. je morda boljša izbira kar komplet, ki reši obe potrebi hkrati? Vedno več poudarka nosijo tudi znamke, cena izdelkov, katere funkcionalnosti vse nudijo in kaj je sploh na voljo. V poplavi vseh teh informacij pa ni presenetljivo, da ob tem potrebujejo mladi starši nasvet in primerno usmeritev.

Trije razlogi, zakaj izbrati komplet FreeON Zen 4 v 1

Prvi razlog za nakup kompleta je zagotovo dejstvo, da z enim nakupom prejmete kar 4 izdelke, ki jih boste uporabljali daljše časovno obdobje malčkovega otroštva. Vsi deli med seboj so kompatibilni in enostavni za uporabo pri nameščanju na ogrodje vozička oz. na isofix bazo.

Drgi razlog je multifunkcionalnost in priročnost. V le nekaj enostavnih potezah iz vozička z globoko košaro naredite funkcionalen športni voziček z udobnim sedežnim delom za potepanje po mestu. Prostoren in udoben avtosedež 0+ za novorojenčke je resnično praktičen, v vozilo se namesti s pomočjo isofix baze, kar pomeni, da avtosedež 0+ oz. jajčko položite v vozilo ali pa jo vzamete iz njega le z enim enostavnim klikom. V njem bo malček varen tako na kratkih vožnjah kot na daljših potovanjih.

Tretji razlog pa sta vsekakor eleganca in funkcionalnost, ki gresta z roko v roki in narekujeta trende prihodnosti. Poleg številnih načinov uporabe se lahko voziček pohvali s kompaktno košaro, s po višini nastavljivim ročajem, odstranljivim sprednjim varovalom, nastavljivim hrbtnim naslonom in naslonom za počivanje nogic, prostorno odlagalno košaro na dnu vozička ter s priloženo torbo, ki jo dopolnjuje tudi previjalna podlaga.

Naj vas navduši večfunkcionalnost

Obdobje vozičkanja traja omejeni časovni interval, kar je nekje do malčkove samostojnosti pri hoji, predvsem pa do takrat, ko malček čez dan ne počiva več. Gre za krajše obdobje, zato izkoristita ta čas za prijetno druženje, odkrivanje novih kotičkov in preživljanje dni po vajinih željah in v ritmu, ki vama ustreza. Opremita se z izjemnim kompletom otroškega vozička FreeON Zen 4 v 1, ki vaju bo navduševal in omogočal najraznovrstnejše dogodivščine.

Za vse dojenčke, ki na sprehodu radi dremajo, bo globoka košara s trdo školjko in mehkim oblazinjenjem kot prava posteljica za udoben in lahkoten spanec, ne glede na to, kje se bosta potepata. Košara se na ogrodje vozička namesti (skupaj z adapterji) le z enim klikom, enako enostavno pa jo iz ogrodja tudi snamete in prenašate s pomočjo priročnega ročaja.

Če malčka pritegnejo razigrane mestne ulice in med sprehodom rad opazuje dogajanje, pa ga bo navdušila vožnja v prostornem sedežnem delu. Ko ga bo premagala utrujenost, enostavno položite hrbtni del in voziček se spremeni v prostorno oblazinjeno ležišče za popoldanski počitek. Sedežni del je primeren za uporabo od 6 meseca, torej ko malček prične samostojno sedeti ter vse do doseženih 22 kilogramov, za dodatno udobje med vožnjo pa skrbijo amortizirana kolesa, dolga strehica z zaščito pred močnimi sončnimi žarki in vetrom ter velik zračni predel z mrežo, za dotok svežega zraka.