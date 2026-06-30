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Ženino podjetje išče nove delavce, na telefon se javlja Mijič

Ljubljana, 30. 06. 2026 11.01 pred 34 minutami 3 min branja 50

Avtor:
M.S.
Poslanec Boris Mijić

Medtem ko podjetje Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča že več kot leto dni delavcem in državi dolguje več deset tisoč evrov, podjetje njegove žene že išče nove delavce. Kot kontaktna oseba na oglasu je navedeno ime "Boris", ob klicu na telefonsko številko pa se je novinarjem javil kar Mijič.

Na Zavodu za zaposlovanje so se pojavili oglasi za zaposlitev več delavcev za slikopleskarska, fasaderska in druga gradbena dela. Za 40-urni delovnik kandidatom obljubljajo 3500 evrov bruto mesečne plače, za prijavo pa niso zahtevane delovne izkušnje. V oglasu je navedeno, naj zainteresirani pokličejo kontaktno osebo z imenom Boris.

Ko so novinarji s portala Necenzurirano zavrteli telefonsko številko, pa se jim je oglasil poslanec Resnice Boris Mijič. Kot jim je povedal, je oglase za delo objavila njegova soproga. Ta je, ko je Progros zašel v finančne težave, postala samostojna podjetnica in svojo dejavnost spremenila iz kozmetične v gradbeno.

Mijič je v pogovoru z novinarji zanikal, da bi bil na oglasu naveden kot kontaktna oseba, čeprav je njegovo ime navedeno na oglasu, na telefonsko številko pa se je javil on. 

Kot še poroča Necenzurirano, naj bi Mijič obvodno delal naprej prek ženinega podjetja, ki med drugim sodeluje pri projektu nadgradnje železniške postaje Ljubljana. Mijič sicer zanika, da bi iz ozadja vodil ženino podjetje.

Oglas za delo
Oglas za delo
FOTO: ZRSZ

Stališče stranke

Kot smo poročali včeraj, je Svet stranke Resnica sprejel stališče, da mora Mijič svoje dolgove do delavcev in države poravnati do konca leta, sicer mora odstopiti. Pri poravnavi dolgov delavcem bo pomagal tudi sam predsednik stranke Zoran Stevanović. Kot je dejal, sta se mu do zdaj javila dva opeharjena delavca, ob enem pa je obtožil Delavsko svetovalnico, češ da "preprečuje ostalim delavcem, da bi prišli do svojega denarja".

Goran Lukić iz Delavske svetovalnice je na omenjene očitke za TV Slovenija odgovoril, da "je tisti, ki je to povedal, očitno Delavsko svetovalnico zamenjal z gospodom Mijičem". Dodal je, da jih je ravno včeraj kontaktiral še en delavec, pričakujejo pa še kakšen klic.

Na vprašanje, ali Mijiču politično še vedno zaupa, pa je Stevanović dejal, da "politično zaupanje pravzaprav ne obstaja, jaz samo verjamem v mandat, ki ga je v ta parlament prinesla stranka Resnica". "Mijič je bil izvoljen za poslanca in ni človek, ki sem ga jaz zaposlil v parlamentu in ki ga lahko jutri odpustim," je še pristavil.

Preberi še Poslanec Mijič ni več direktor podjetja Progros

Poslanec Resnice sicer od 15. junija ni več direktor podjetja Progros, ki ima blokirane račune, na tem mestu ga je nasledil njegov oče Miladin Mijić. Poslanec medtem ostaja 100-lastnik podjetja. 

Denar za poplačilo dolga Fursu naj bi sicer dobil od dveh velikih gradbincev, družb CGP in Kolektor Koling, s katerima je sodeloval pri gradnji zapora v Dobrunjah. Denar za delavce pa naj bi prispeval Stevanović. 

Necenzurirano je pred tem tudi poročal, da naj bi policija lani Mijiča in podjetje Progros kazensko ovadila zaradi suma kršitve pravic delavcev in suma ponarejanja listin. Podjetje naj v določenem obdobju nekaterim delavcem ne bi izplačalo plače in regresa, poleg tega naj bi ponaredilo podpis nekaterih delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Boris Mijič resnica

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KOMENTARJI50

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bonaventura
30. 06. 2026 11.37
saj je slabši kot Zoki....
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+1
1 0
konec_oderuških_davkov
30. 06. 2026 11.35
ne more zapreti d.o.o. dokler vse ne plača, tako pač je, treba nekje začeti če je že avanse pobral strankam
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0 0
tincoop
30. 06. 2026 11.35
Lepo vam ga je jajo podtaknil...
Odgovori
+1
1 0
anon789
30. 06. 2026 11.34
Zdaj trenutna vlada čaka in upa, da gredo vsi na počitnice in se bo na primer pozabilo. Ker če bi zahtevali Miljičev odstop, potem so ponovne volitve v okraju kjer je bil izvoljen. In glede na svinjarije, ki jih trenutno počne vlada, se zelo dobro zavedajo, da v tistem okraju nimajo več šanse in bi zmagal poslanec iz strank levega pola, kar bi premešalo karte.
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+3
3 0
L7
30. 06. 2026 11.32
Tolk so neumni, da niti krast ne znajo!!!
Odgovori
+6
6 0
Rudi Dolenc
30. 06. 2026 11.32
Ne vidim kaj je narobe, fajter, davčna uprava gleda pod prste, stranka mu gleda pod prste, se bori na trgu, če bo državo okoli prenesel potem okej, če se pa bori za delo za denar vsaka čast, tisti, ki ne pozna dela, težko to bere, kaj šele razume, zaenkrat vsaka čast v borbi za preživetje, ni enostavno, resnično mu želim, uspeha za rešitev. Kaj ti pomaga, če nimaš plačila, imaš pa stroške
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-4
1 5
mestni
30. 06. 2026 11.32
tragedija za Slovenijo kako policija in sodnika to ne rešuje po hitrem postopku
Odgovori
+3
3 0
izRODEk
30. 06. 2026 11.32
Članek, ukraden portalu Necenzurirano. Kdaj bo ljudem kapnilo, kako pokvarjeni so tile pri Pro-Plusu
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+1
2 1
zibertmi
30. 06. 2026 11.31
Poslanec Resni.ca Boris Mijič, čigar podjetje delavcem in državi dolguje več deset tisoč evrov, zdaj išče 25 novih delavcev in jim obljublja kar 3.500 € bruto plače. Poklicali smo številko iz oglasa. Oglasil se je Mijič. Nato pa zatrdil, da v oglasu sploh ni naveden kot kontaktna oseba - čeprav sami oglasi kažejo drugače.
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+5
5 0
Oliguma
30. 06. 2026 11.30
A niso včasih zaradi sendviča leteli..kaj je sedaj tole...spet dvojna merila pa to ???
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+6
6 0
zajfa
30. 06. 2026 11.29
Drugače takih je kolikor hočeš v našem podjetniškem slo raju, Nateg d.o.o. in delam samo z gotovino s.p. jev je kolikor hočeš, 90% če ne več, računovodski servis in odvetništvo se več kot splača ... Problem je, ker je gospod poslanec in bi moral biti za zgled. V bistvu je zgled za te ki so volili to sceno. To je njihov modus operandi: Za mene vse in veš, za ostale pa malo muzike.
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+3
3 0
JazAliTi
30. 06. 2026 11.31
Najdi mi enega poslanca da je za zgled.
Odgovori
-1
0 1
ogard5
30. 06. 2026 11.35
Luka Mesec
Odgovori
0 0
krjola
30. 06. 2026 11.28
teraj to za BiH...še prej pa odvzet državljastvo njemu in familiji....
Odgovori
+5
5 0
NeXadileC
30. 06. 2026 11.27
Vse je pojasnjeno v članku, Nova zlata jama za kriminalce.
Odgovori
+3
4 1
Nenil
30. 06. 2026 11.27
Pa dajte zapret še kriminalce Jankoviče
Odgovori
+1
2 1
Mlecna cesta
30. 06. 2026 11.26
Pa dajte ga že zapret kriminalca...
Odgovori
+10
10 0
janimir
30. 06. 2026 11.24
Ni lepo, res ne. A ta je za 50-60 000 dolga sedaj največji lopov v Sloveniji ? Veliki šerifi toliko poberejo v štirih urah.
Odgovori
+1
9 8
dron
30. 06. 2026 11.26
Misliš na tvojwga idola in šefa Jufko🐑
Odgovori
+10
10 0
Rudar
30. 06. 2026 11.27
Ta je tudi poslanec. Ne bi smel bit, pa naj dolg znaša 5, 10, 500, 1000, 50.000 ali pa 30 mio.
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+4
4 0
Rudar
30. 06. 2026 11.23
Z eno besedo sramota.
Odgovori
+15
16 1
marjanovic.drazen
30. 06. 2026 11.18
Kake miši vi Slovenci puščate da se sprehajajo po vaši državi😂
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+17
17 0
Rudar
30. 06. 2026 11.23
A pri vas jih pa ni?
Odgovori
+4
5 1
Mens sana
30. 06. 2026 11.18
.............poslanec in podjetnik Boris bi naredil uslugo vsem državljanom, če bi kar sam poprijel za gladilko in se lotil nanašanja fasadnega lepila na mrežico, najbrž mu bo to šlo še najbolje od rok..............................
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+15
15 0
abc123def456
30. 06. 2026 11.18
g. poslanec NE RAZUME. je mocno obtezil g. stevota. to so nakljucja, ki lahko spremenijo tok dogodkov. ce bi to vedeli vnaprej, bi bil poslanec nekdo drug, manj problematicen. resnica je se bolj na steroidih kot svoboda, je test, koliko improvizacije institut stranke se prenese, preden se podre ..
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+3
4 1
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