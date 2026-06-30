Ženino podjetje išče nove delavce, na telefon se javlja Mijič

Na Zavodu za zaposlovanje so se pojavili oglasi za zaposlitev več delavcev za slikopleskarska, fasaderska in druga gradbena dela. Za 40-urni delovnik kandidatom obljubljajo 3500 evrov bruto mesečne plače, za prijavo pa niso zahtevane delovne izkušnje. V oglasu je navedeno, naj zainteresirani pokličejo kontaktno osebo z imenom Boris.
Ko so novinarji s portala Necenzurirano zavrteli telefonsko številko, pa se jim je oglasil poslanec Resnice Boris Mijič. Kot jim je povedal, je oglase za delo objavila njegova soproga. Ta je, ko je Progros zašel v finančne težave, postala samostojna podjetnica in svojo dejavnost spremenila iz kozmetične v gradbeno.
Mijič je v pogovoru z novinarji zanikal, da bi bil na oglasu naveden kot kontaktna oseba, čeprav je njegovo ime navedeno na oglasu, na telefonsko številko pa se je javil on.
Kot še poroča Necenzurirano, naj bi Mijič obvodno delal naprej prek ženinega podjetja, ki med drugim sodeluje pri projektu nadgradnje železniške postaje Ljubljana. Mijič sicer zanika, da bi iz ozadja vodil ženino podjetje.
Stališče stranke
Kot smo poročali včeraj, je Svet stranke Resnica sprejel stališče, da mora Mijič svoje dolgove do delavcev in države poravnati do konca leta, sicer mora odstopiti. Pri poravnavi dolgov delavcem bo pomagal tudi sam predsednik stranke Zoran Stevanović. Kot je dejal, sta se mu do zdaj javila dva opeharjena delavca, ob enem pa je obtožil Delavsko svetovalnico, češ da "preprečuje ostalim delavcem, da bi prišli do svojega denarja".
Goran Lukić iz Delavske svetovalnice je na omenjene očitke za TV Slovenija odgovoril, da "je tisti, ki je to povedal, očitno Delavsko svetovalnico zamenjal z gospodom Mijičem". Dodal je, da jih je ravno včeraj kontaktiral še en delavec, pričakujejo pa še kakšen klic.
Na vprašanje, ali Mijiču politično še vedno zaupa, pa je Stevanović dejal, da "politično zaupanje pravzaprav ne obstaja, jaz samo verjamem v mandat, ki ga je v ta parlament prinesla stranka Resnica". "Mijič je bil izvoljen za poslanca in ni človek, ki sem ga jaz zaposlil v parlamentu in ki ga lahko jutri odpustim," je še pristavil.
Poslanec Resnice sicer od 15. junija ni več direktor podjetja Progros, ki ima blokirane račune, na tem mestu ga je nasledil njegov oče Miladin Mijić. Poslanec medtem ostaja 100-lastnik podjetja.
Denar za poplačilo dolga Fursu naj bi sicer dobil od dveh velikih gradbincev, družb CGP in Kolektor Koling, s katerima je sodeloval pri gradnji zapora v Dobrunjah. Denar za delavce pa naj bi prispeval Stevanović.
Necenzurirano je pred tem tudi poročal, da naj bi policija lani Mijiča in podjetje Progros kazensko ovadila zaradi suma kršitve pravic delavcev in suma ponarejanja listin. Podjetje naj v določenem obdobju nekaterim delavcem ne bi izplačalo plače in regresa, poleg tega naj bi ponaredilo podpis nekaterih delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
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