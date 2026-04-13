Ženska z ostrim predmetom napadla partnerja

Kranjski policisti so bili v soboto okoli 3. ure ponoči obveščeni o sporu med izven zakonskima partnerjema v enem izmed stanovanj na območju Mestne občine Kranj. Po doslej zbranih obvestilih je v sporu 50-letna ženska z ostrim predmetom telesno poškodovala 61-letnega moškega. Poškodovanemu je na kraju prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v UKC Ljubljana.

Osumljeni 50-letnici je bila na kraju odvzeta prostost in odrejeno pridržanje za čas zbiranja obvestil. V nadaljevanju so bili policisti obveščeni, da je bil moški lahko telesno poškodovan. Policisti so opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in postopek vodijo v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj.