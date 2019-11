Razbijajo stereotipe: ženske so boljše voznice od moških

Kdo bolje vozi? Moški ali ženske? So ženske res slabše voznice, kar pravi v družbi močno zakoreninjen stereotip? Tretjo sezono vseslovenske iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola Heroji furajo v pižamah tokrat prevzemajo ženske z namenom, da zlasti moške pozovejo k odgovorni udeležbi v prometu brez alkohola.

Te dni ste lahko opazili plakate s trditvijo, da so ženske boljše voznice od moških, ki je v očeh mnogih zelo kontroverzna. Gre za novo kampanjo Zavoda Vozim in iniciative Heroji furajo v pižamah, katere cilj je manj voženj pod vplivom alkohola. To je že tretja kampanjo Zavoda Vozim, ki tokrat temelji na trditvi, da so ženske boljše voznice od moških. Ne gre za puhlico, pač pa za z dokazi podprto trditvijo. Kot so razkrili na današnji novinarski konferenci, kar 89 % prometnih nesreč pod vplivom alkohola povzročijo moški.

So ženske res slabše voznice, kar pravi v družbi močno zakoreninjen stereotip? FOTO: Dreamstime

Kaj pravi statistika? V lanskem letu je le 1 od 22 smrtnih žrtev prometnih nesreč zaradi alkohola povzročila ženska. Statistika za lansko leto še pravi, da je bilo v letu 2018 povzročenih 1491 prometni nesreč pod vplivom alkohola, v katerih je umrlo 22 oseb, 151 oseb pa je bilo hudo telesno poškodovanih. Od tega so moški povzročili kar 89 odstotkov nesreč, v teh nesrečah pa je umrlo kar 21 oseb. 11 odstotkov nesreč so povzročile voznice, ena od teh pa se je končala s smrtno žrtvijo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V letu 2018 je bilo povzročenih 18.248 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 91 oseb, 821 oseb pa je bilo hudo telesno poškodovanih. Za 15.327 prometnih nesreč so povzročitelji znani, od teh pa so voznice povzročile 27 odstotkov nesreč oziroma 4179. V teh nesrečah je umrlo 17 oseb, 155 oseb je bilo huje poškodovanih.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dr. Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je problem osvetlila še z vidika razlike pitja alkohola med spoloma: "Moški pijejo več in pogosteje, razmerje med spoloma je približno 3:1 (pri mladostnikih so razlike manjše). Iz raziskav ugotavljamo, da 55 % moških vsaj enkrat na leto pije na način, s katerim tvega škodo, pri ženskah pa je ta odstotek nižji in sicer 30 %". Prav zaradi teh podatkov so se ustvarjalci komunikacijske akcije odločili glas iniciative predati ženskam, ki želijo zlasti moške pozvati k odgovorni udeležbi v prometu brez alkohola. Kot je opozorila Vesna Marinko, vršilka dolžnosti direktorice Javne agencije RS za varnost prometa, moški pogosteje sedejo za volan pod vplivom alkohola, saj so letos policisti v 91% kaznovali moške zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Tudi ženske sicer niso izjeme, saj je letošnja rekorderka med alkoholiziranimi povzročitelji imela 1.64 mg alkohola na liter izdihanega zraka (prek 3 promile v krvi). Osebe stare od 45 do 54 let so povzročile največ prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Kot je še dodala, znanstvene raziskave sicer ne potrjujejo posebnih vozniških prednosti enega ali drugega spola, lahko pa iz statistike zaključimo, da ženske manj tvegajo v prometu, so previdnejše in ostajajo v prometu mirnejše. Ob tem pa so pogosteje podvržene večopravilnosti, ki tudi v prometu predstavlja visoko tveganje.

Voznice povzročijo bistveno manj prometnih nesreč. FOTO: Zavod Vozim

Heroj vsak, ki ne sede za volan pod vplivom alkohola Iniciativa Zavoda Vozim, zavarovalnice Generali, Toyote Slovenija in agencije Luna/TBWA je mednarodno nagrajen model, ki v lokalnem okolju povezuje vse ključne deležnike: mlade, starše, učitelje, odločevalce in strokovnjake, da skupaj pridejo do konkretnih rešitev za preprečevanje voženj pod vplivom alkohola v lokalnem okolju.

Heroj je vsak, ki drugemu omogoči varen prevoz, četudi sredi noči in v pižami, predvsem pa vsak, ki nikoli ne sede za volan pod vplivom alkohola.

Kar 24 odstotkov smrti na slovenskih cestah je posledica alkohola Razlog za skoraj vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom je alkohol in četrtino teh povzročijo mladi vozniki. 22 let je povprečna starost mladih, ki zaradi prometne nesreče pristanejo na vozičku. Iniciativa Heroji furajo v pižamah je odgovor na prizadevanja za varnejše ceste, z iniciativo pa nagovarjajo mlade, da ne vozijo pod vplivom alkohola, hkrati pa pozivajo starše, četudi sredi noči in v pižami, da poskrbijo za varen prevoz svojih otrok domov. Heroji namreč furajo v pižamah. Heroj pa je predvsem vsak, ki nikoli ne sede za volan pod vplivom alkohola. "S to komunikacijo želimo preseči dejstvo, da je nekaj popitih kozarcev in nato sesti za volan še vedno kul dejanje, skoraj blagovna znamka. Naša skupna in zelo zahtevna naloga je, da uničimo to znamko, jo preglasimo in skupaj spravimo alkohol iz cest ter ga naredimo manj družbeno sprejemljivega," pravi David Razboršek, direktor Zavoda Vozim.

Celosten in učinkovit model Heroji furajo v pižamah je prepoznala tudi Evropska komisija in ga s podeljeno prestižno nagrado "Jacques Barrot Grand Prize" proglasila za najboljši projekt v Evropi na področju prometne varnosti v zadnjih štirih letih.