Ženske so navdušene: "Naša koža je porjavela v samo 15. minutah"!

Poletje je čas, ko si vsi želimo doseči popolno porjavelo polt. A pot do čudovite bronaste polti zahteva malce več kot le nastavljanje sončnim žarkom. Skrivnost je v preverjenih in kakovostnih kozmetičnih izdelkih za nego kože med in po sončenju.

Bodite pozorni na sestavine v izdelkih, ki jih uporabljate

Najbolj učinkoviti izdelki za sončenje vsebujejo štiri ključne naravne zaveznike temne polti: korenčkovo, orehovo, kokosovo in jojobino olje. Prebudili in okrepili bodo vaš naravni temni pigment, ne glede na to, kako svetla je vaša koža.

Slovensko kozmetično podjetje Active Luxe je ponovno navdušilo s premium suhim oljem za hitro porjavitev kože na soncu in jogurtom za telo,ki podaljšuje porjavelost še dolgo v hladne jesenske dni. Navdušene uporabnice in vplivnice so izpostavile elegantno in praktično embalažo za zelo enostaven nanos in čudovit vonj, ki na koži ostane še dolgo po nanosu! Luksuzna nega za vašo kožo – suho olje z dodatkom zlatega prahu

Skrbno formulirano suho olje za hitro porjavitev na soncu poleg korenčkovega, orehovega, kokosovega in jojobinega olja vsebuje še drobno mlete zlate bleščice, ki na koži pustijo subtilen, lesketajoč sijaj in že takoj po nanosu poskrbijo za vidno temnejši odtenek kože, ki se pri sončenju še stopnjuje. Bogata naravna olja aktivirajo temni pigment, hkrati pa kožo nahranijo in preprečujejo njeno izsuševanje. Za zdravo sončenje pred uporabo suhega olja vedno nanesite tudi kremo z zaščitnim faktorjem. Po nanosu olja bo zadostovalo že 15 do 20 minut na soncu za res opazno temnejšo polt. Olje se nahaja v praktični steklenički s pršilko in je idealno tudi za na pot. Za razliko od tradicionalnih olj se naše olje hitro vpija, kože ne masti in jo pušča izredno mehko. Dodatna bonus točka? Nepremagljiva kombinacija čokolade in sladkih pomaranč ustvarja zares izjemen vonj, ki vas bo spremljal ves dan in naredil vsako uporabo pravo doživetje! Vsi ljubitelji čokolade boste to olje naravnost oboževali! Jogurt z vonjem vanilije in pomaranče, ki bo podaljšal vašo porjavelost

