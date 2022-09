Ženske so navdušene: to je najboljša maskara!

Kaj je hujšega kot to, da kupite novo maskaro, zapravite denar, ko pa jo nanesete, ugotovite, da nima nobenega učinka in da vašim trepalnicam ne odgovarja? Slovenke so testirale in odkrile maskaro, ki resnično na razočara. Najboljše od vsega pa je, da s to maskaro lahko dosežete popoln lash lift efekt kar doma!

Tako lepe in tako moje! Vsi govorijo o novi maskari, ki navdušuje Slovenke. Preizkusile so jo ženske, ki niso vešče ličenja in zanj zaradi napornih vsakodnevnih obveznosti nimajo časa, kot tudi lepotne blogerke in influencerke, ki jim je preizkušanje novih kozmetičnih izdelkov in ličenje v veliko veselje. Rezultat je bil popolnoma enak: vse so bile naravnost navdušene! Predstavljamo vam Lash Lift maskaro, nov izdelek znanega slovenskega podjetja Derma-Luxe Cosmetics, ki v času lepotnih filtrov, plastičnih operacij in vseh možnih umetnih nadomestkov, še vedno zagovarja naravno lepoto ženske. Izjemna formulacija maskare premaguje vse vremenske razmere, dotike, znojenje in ne povzroča grudic. Maskara je dolgo obstojna, hkrati pa se enostavno in hitro očisti.

icon-expand Derma-Luxe Lash Lift maskara FOTO: Arhiv naročnika

To je cenejša alternativa pravega lash lifta! Posebno oblikovana krtačka omogoča čisto pravi lash lift efekt! Trepalnice naravno privzdigne ter priviha, kar v trenutku odpre pogled in pomladi vaš obraz. S to maskaro boste odlično prikrili povešene veke ter zaspan in utrujen pogled. Trepalnice bodo privihane, hkrati pa izgledale daljše in gostejše – kar navadite se na vprašanja, v kateri kozmetični salon zahajate. Z Lash Lift maskaro boste privarčevali tako denar kot čas, saj obisk kozmetičnih salonov ne bo več potreben. Vse, ki so testirale maskaro so bile najbolj navdušene ravno nad tem, kako maskara odpre pogled, nad lahkotnostjo same formule in pristnem naravnem izgledu.

Ličenje je sedaj še enostavnejše, vaš pogled pa izrazitejši! Z Lash Lift maskaro lahko v trenutku odprete pogled in tako pomladite svoj obraz. Če želite še dodatno poudariti vaše oči in ste vešči ličenja, na veke nanesite nežno senco v zemeljskih tonih, na zgornjo veko nanesite eyeliner in nato zaključite z dvema slojema maskare. Za še izrazitejši efekt daljših in gostejših trepalnic uporabite Wild Lash podlago za nanos maskare, ki hkrati neguje trepalnice in pospešuje njihovo rast.

DARILO Derma-Luxe Lash Lift maskara ni razočarala v nobenem pogledu. Ravno nasprotno! Zveste uporabnice Derma-Luxovih maskar pravijo, da je to njihova najljubša maskara! Maskaro lahko naročite tukaj ali pa pri prijaznih Derma-Luxovih svetovalkah na telefonski številki 041 782 200. Ob nakupu dveh maskar prejmete tudi DARILO - Wild Lash podlago za nanos maskare.

