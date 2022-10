Ženske so ocenile: Ta izdelek je čista desetka!

Vse ženske, ki so ga preizkusile, se strinjajo – s tem inovativnim izdelkom je konec težav s podočnjaki, gubicami ter kratkimi in poškodovanimi trepalnicami. Pa tudi z dragimi kozmetičnimi posegi in zamudno lepotno rutino.

Naredili smo raziskavo, ki je pokazala, da se večina žensk bori s podočnjaki, želijo si dolgih trepalnic in manj gubic okoli oči. Vendar so kozmetični posegi, ki odpravljajo gube, temne kolobarje in pričarajo dolge trepalnice dolgotrajni, na dolgi rok škodljivi, predvsem pa zelo dragi. Brez skrbi, za vse to smo poiskali rešitev! Čeprav je izbira kozmetičnih izdelkov pestra in je na trgu veliko izdelkov, ki obljubljajo rezultate, smo mi odkrili enega, ki združuje vse 3 rešitve v eni! In po besedah navdušenih strank ter influencerk resnično deluje!

icon-expand Derma-Luxelash Double Eye Care 2v1: pomlajevalni serum za oči in balzam za nego in rast trepalnic FOTO: Arhiv ponudnika

Hit letošnjega leta – serum proti podočnjakom, gubicam in balzam za nego ter rast trepalnic Preverili smo skrivnost tega izdelka, od kod prihaja in kako ga uporabljati. Ta lepotni hit Double eye care 2 v 1: serum proti podočnjakom, gubicam in balzam za nego ter rast trepalnic je produkt znane slovenske blagovne znamke Derma-Luxe Cosmetics, ki z njim premika meje v kozmetični industriji in se postavlja ob bok svetovnim lepotnim trendom. 2-kratni učinek za eno ceno: pomlajevalni serum za oči in balzam za nego in rast trepalnic Kot že ime pove, izdelek Double eye care 2 v 1: pomlajevalni serum za oči in balzam za nego in rast trepalnic vsebuje dve izjemni formuli in dva različna aplikatorja za nego oči in trepalnic. Na eni strani vsebuje nežen aplikator za nanos pomlajevalnega seruma za oči, ki zgladi gubice ter napne in posvetli kožo že pri prvi uporabi. Skrivnost je v izbranih oljih, ki vlažijo in zmehčajo kožo ter odstranijo zabuhlost okoli oči. Antioksidanti ščitijo kožo pred škodljivimi vplivi okolja in vsakodnevno uporabo ličil, posebna sestavina niacinamid pa vpliva na melanocite, ki imajo ključno vlogo pri ustvarjanju podočnjakov. Rezultat je popolnoma naraven dvig oči in svež ter spočit videz – kot da bi spali polnih 8 ur vsako noč ali popili 2 litra vode na dan.

Revolucionarna formula za ekspresno rast trepalnic Druga stran tega kozmetičnega hita vsebuje precizno krtačko za nanos oljnega balzama za nego in rast trepalnic. Z inovativno aktivno formulo balzam za nego trepalnic vpliva tudi na rast trepalnic. Klinične študije so pokazale, da ob redni uporabi trepalnice rastejo kar 2,6-krat hitreje kot običajno. Redna uporaba oljnega balzama povrne trepalnicam elastičnost, ki jo z leti izgubljajo. Z rednimi nanosi balzama boste opazile, da bodo trepalnice veliko manj lomljive, bolj svilnate in bodo imele daljšo življenjsko dobo. Je edini izdelek za nego trepalnic pri nas, ki preprečuje znake staranja in prehitrega izpadanja trepalnic (ja, trepalnice se z leti starajo in vidno redčijo). Tudi samo nanašanje maskare bo veliko lažje, saj bodo trepalnice bolj gladke in prožne. Trepalnice ščitijo oko pred vdorom prahu, tujkov in znoja, zato poskrbite, da bodo zdrave, dolge in goste.

En izdelek – ena poteza za svež in spočit videz Čeprav gre za izdelek 2 v 1: serum proti gubam, proti podočnjakom ter balzam za nego in rast trepalnic, to ne pomeni, da je njegova uporaba zapletena. Ravno nasprotno. Balzam za nego in rast trepalnic neposredno nanesite na očiščene trepalnice, kot bi nanašali maskaro. Oljna formula je izjemno učinkovita, zato balzam nanesite v tankih slojih samo zvečer, pred spanjem, saj je ponoči rast trepalnic najhitrejša. Ko se zjutraj zbudite, si umijte oči s toplo vlažno krpo. Pomlajevalni serum za oči pa nanesite tako zjutraj kot zvečer. Kar do 100% daljše naravne trepalnice? Da, tudi to je mogoče! Če bi radi dosegli maksimalno dolžino trepalnic v izjemno hitrem času, vam priporočamo sočasno uporabo Derma-Luxelash seruma za rast trepalnic, ki deluje direktno na dlačne mešičke in aktivira rast trepalnic. Ta serum je edini na našem trgu, ki je klinično dokazano absolutno učinkovit in odobren s strani slovenskega očesnega zdravnika, dr. Mateja Beltrama. Zagotavlja daljše, gostejše, privihane in temnejše trepalnice. Najboljše od vsega je, da zadostuje samo en nanos na dan. Oba izdelka lahko dobite tudi skupaj po posebno ugodni ceni TUKAJ.

Izdelek je na voljo v spletni trgovini, v vseh Dm prodajalnah in bolje založenih lekarnah po Sloveniji.