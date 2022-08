Ženske so ocenile: To je trenutno najboljši anti age serum za obraz na trgu

Strokovnjaki priporočajo uporabo pomlajevalnega seruma za obraz že po 25. letu starosti, saj se koža na obrazu najprej začne starati: dovzetna je za mimiko, gravitacijo, sonce, s starostjo izgublja vlago in s tem elastičnost. Ampak zakaj se pomlajevalni serumi za obraz priporočajo od 25. leta dalje, če ima takrat koža dovolj kolagena, da sama vzdržuje elastičnost? Koža po 25. letu začne izgubljati maščobo . Tega ne morejo nadomestiti nobene druge sestavine, razen pogosto premalokrat omenjena in spregledana sestavina v kozmetičnih izdelkih – skvalan . Skvalan je namreč naravno olje, pridobljeno iz določenih rastlin, ki je po sestavi identično maščobam, ki se naravno nahajajo v naši koži. S staranjem se zaloge te maščobe izpraznijo in izginejo, kar povzroči dehidrirano kožo, nagnjeno h gubam. Skvalan je torej najboljša možnost, da svoji koži povrnemo naravna olja, s tem pa elastičnost in mladostnost .

Gre za domačega proizvajalca, katerega blagovna znamka Derma-Luxe Cosmetics je priljubljena tudi zunaj Slovenije. Želeli smo raziskati, kaj je tisto, zaradi česar so ženske tako navdušene nad tem serumom. Odkrili smo prav to: Active Luxe pomlajevalni serum za obraz je izjemno bogat s skvalanom . Natančneje s skvalanom, pridobljenim iz semen avtohtone slovenske buče . Prav zato, da pri izdelavi seruma za obraz ne bi izgubili najbolj čistih in dragocenih olj, je bila prvič v Sloveniji uporabljena metoda ekstrakcije s superaktivnim CO2 – najčistejši in okolju najbolj prijazen način pridobivanja kozmetičnih učinkovin iz rastlin.

Med ženskami smo naredili raziskavo, v kateri so ocenile in uvrstile vse serume za obraz, ki so jih uporabljale v zadnjih petih letih glede na vlaženje in elastičnost. Vse so bile izredno navdušene nad relativno novim pomlajevalnim serumom na trgu – Active Luxe pomlajevalnim serumom za obraz .

Pomlajevalni serum, ki kožo ohranja navlaženo in mladostno cel dan

Koža z gubicami potrebuje skvalan, zato ji ponudite tisto, kar potrebuje. Active Luxe pomlajevalni serum za obraz ima dovolj skvalana, da kožo ohranja navlaženo in čvrsto cel dan. S tem serumom koži zagotovimo vse snovi, ki jih izgublja s staranjem.

Rezultat naših anketirank? Globoko nahranjena koža, izboljšan tonus kože, zmanjšan videz drobnih in globokih gub ter sijoč in mladosten sijaj. Obilje skvalana v serumu je skrivnost, zaradi katere so ženske na koži takoj začutile razliko. Drugi serumi namreč pogosto delujejo agresivno, saj vsebujejo preveč nepotrebnih maščob v obliki nepreizkušenih olj, ki med proizvodnjo izgubijo vse dragocene sestavine. Le-te koža težko prenaša, zato se po uporabi stanje še poslabša. To pomeni, da prvotni učinek pomlajene in sveže kože zelo hitro izgine, ostane pa mastna koža, na kateri se lahko pojavijo tudi mozoljčki in akne.

Že dve kapljici tega eliksirja mladosti sta dovolj za obsežno nego obraza, vratu in dekolteja. Močna in napredna formula poskrbi za popolno revitalizacijo in obnovo kože, ki je po vsakem nanosu videti sijoča in mlajša. Idealen je za samostojno uporabo, še bolje pa se obnese v kombinaciji s poljubno kremo proti gubam.