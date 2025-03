Ženske v Sloveniji imajo najbolj enak položaj doma, najmanj v politiki

Da je enak položaj dosežen v politiki, globalno meni 46 odstotkov žensk, na Hrvaškem nekaj nad 30 odstotkov, v Srbiji pa nekaj pod 60 odstotkov. Da je enak položaj dosežen pri zaposlovanju in karieri, pa tudi globalno tako kot v Sloveniji meni 55 odstotkov žensk. Na Hrvaškem ta delež znaša nekaj pod 40 odstotkov, v Srbiji pa nekaj nad 60 odstotkov.

13 odstotkov Slovenk je žrtev fizičnega ali psihičnega nasilja

Na področju fizičnega ali psihičnega nasilja globalno letos prvič ugotavljajo trend zmanjševanja deleža žensk, ki so žrtve fizičnega ali psihičnega nasilja. Do zdaj je bil delež najnižji leta 2019, ko je znašal 16 odstotkov. Tokrat znaša še dve odstotni točki manj. V Sloveniji delež žensk, ki so žrtve fizičnega ali psihičnega nasilja, znaša 13 odstotkov, v Evropi 12 odstotkov, na Hrvaškem in v Srbiji pa po 15 odstotkov.

Tudi na področju spolnega nadlegovanja ponekod ugotavljajo izboljšanje. V Sloveniji je bilo žrtev spolnega nadlegovanja dva odstotka žensk, kar je polovico manj kot v preteklem letu. Globalno je bilo sedem odstotkov žensk žrtev spolnega nadlegovanja, kar pa je tri odstotne točke manj kot v preteklem letu. V Evropi je bilo žrtev šest odstotkov, na Hrvaškem dva in v Srbiji štiri odstotke.

Ženske bolj perejo, pomivajo, kuhajo in pospravljajo, moški odnašajo smeti

Ne nazadnje so v raziskavi spraševali o opravljanju domačega dela. V Sloveniji je največji razkorak pri prevzemanju skrbi za pranje perila, pomivanje posode, kuhanje in pospravljanje po hiši. Moški po drugi strani v večji meri prevzemajo skrb le za odnašanje smeti, ženskam pa se povsem približajo tudi pri nakupovanju živil, skrbi za otroke in hišne ljubljenčke.

Raziskava je med decembrom 2024 in januarjem potekala v 39 državah sveta. Gre za longitudinalno raziskavo, ki se v podobni obliki izvaja že od leta 2019. Skupaj je v njej sodelovalo 34.945 ljudi.

V Sloveniji je raziskavo preko spletnega panela izvedel Inštitut Mediana med 17. in 21. januarjem na reprezentativnem vzorcu 700 polnoletnih prebivalcev.