Ženske z večjimi prsmi vedo – nič ni tako pomembno kot čvrstost in zanesljivost, ki jo zagotavlja dober nedrček

Nakupovanje se iz sproščujoče, vznemirljive ali vesele aktivnosti pogosto spremeni v frustrirajočo, zlasti ko gre za nakup modrčkov. Še posebej za ženske z večjimi prsmi.

icon-expand Comforto FOTO: Arhiv ponudnika

Tudi če najdete blagovno znamko z večjimi košaricami, je težko najti takšno, ki v celoti izpolnjuje zahteve, ki jih mora imeti dober modrček. Te zahteve pravzaprav niso pretirane: udobje, trdnost in popoln oprijem niso nekaj, kar je v izdelku nemogoče najti. Nasprotno, Comforto je dokaz, da se te tri zahteve med seboj odlično dopolnjujejo in imajo za posledico harmoničen, privlačen videz, ki izžareva samozavest.

Modrček, iz katerega prsi nikoli ne bodo "padle" Ženske z večjimi prsmi vedo – nič ni tako pomembno kot trdnost in zanesljivost, ki jo zagotavlja dober modrček. Tega žal ne boste našli v lahkih modrčkih iz čipkastega materiala in minimalističnega dizajna, ne glede na to, kako dobro izgledajo na modelih.

Struktura tega modrčka za večje prsi je taka, da je izdelan iz mehkega materiala, vendar so cone okoli košaric bistveno razširjene, kar mu je dalo vrhunsko stabilnost. Pomembno je tudi omeniti, da ima štiri vrste zaponk, ki ohranjajo stabilnost, tudi če se nekatere po nesreči odpnejo. Nič več zarezovanja modrčka v kožo hrbta Kako težko je kupiti dober modrček, kaže tudi dejstvo, da veliko žensk ne ve, kako naj modrček pravzaprav stoji . Preprosto povedano, vedeli boste, da imate dober modrček, ko boste pozabite, da ga nosite!

Comforto je pravi prvak v tej kategoriji, saj se tako lepo prilega, da se nikoli ne zareže v kožo hrbta. Takole je videti, ko se ga obleče: - Košarici se udobno prilegata prsnemu košu - Brez izboklin, ureznin ali vrzeli med košaricami - Točka stika med košaricama se prilega naravnost na kožo, tik na sredini prsnice - Zahvaljujoč mehkemu materialu se spodnja linija košarice prilagajaj obliki prsi. Ženske z večjimi prsmi priporočajo: Univerzalni modrček po ugodni ceni Kar je resnično osvobajajoče, je odsotnost razmišljanja o modrčku. Nič več skrbi, da bo ven padlo tisto, kar ne sme, ali se bo zarezalo v kožo hrbta, ramen ...

