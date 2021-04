Vlada se ne strinja s 5-odstotno obdavčitvijo ženskih higienskih pripomočkov

V zvezi s predlagano uvrstitvijo menstrualnih higienskih izdelkov na seznam dobav blaga in storitev, za katere se po zakonu uporablja posebna nižja stopnja 5 %, pa vlada opozarja, da bi taka uvrstitev pomenila neenakost v obremenitvi podobnega blaga in storitev, za katere pa se po zakonu uporablja nižja stopnja 9,5 %.

V obdavčitev po nižji stopnji 9,5 % so vključene dobave medicinske opreme, pripomočkov in drugih sredstev, ki so namenjeni za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjeni izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem. Tudi v tem primeru gre za pripomočke, ki prav tako ne predstavljajo luksuznih dobrin, ampak jih potrebujejo osebe s slabšim zdravstvenim stanjem in so ti potrebni zaradi uspešnega obvladovanja določene obolevnosti. Enako velja za dobave zdravil in določene druge dobave, ki so prav tako namenjene zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb končnih potrošnikov (npr. hrana, voda in stanovanja, če so del socialne politike), za katere se prav tako uporablja nižja stopnja 9,5 %.

Za znižanje davčne stopnje za menstrualne higienske pripomočke so se sicer zavzeli tudi v Mladem forumu in Ženskem forumu SD.