Ženski higienski pripomočki uvrščeni med izdelke z nižjo stopnjo DDV?

Menstrualni higienski pripomočki so trenutno obremenjeni z najvišjo, 22-odstotno stopnjo DDV, kljub temu da so z znižano stopnjo obdavčeni zelo raznovrstni izdelki za higiensko zaščito, kot so na primer vate, gaze, plenice in zobozdravstveni tamponi.

Poslanka namreč navaja, da veljavni evropski sistem DDV državam članicam dopušča do dve nižji stopnji DDV za blago in storitve široke oziroma nujne potrošnje (hrana, zdravila, medicinski in higienski pripomočki) in da za te kategorije izdelkov že od uvedbe sistema DDV tudi v Sloveniji uporabljamo znižano (9,5-odstotno) stopnjo DDV. Opozorila je tudi, da priloga I, ki je sestavni del zakona od DDV, izrecno določa znižano davčno stopnjo za zdravila v humani in veterinarski medicini, izdelke za nadzorovanje rojstev ter za higiensko zaščito.

Nadalje trdi, da pojem higienske zaščite za večino žensk v praksi pomeni različne vrste menstrualnih higienskih pripomočkov, ki jih morajo kupovati na prostem trgu in so obremenjeni z najvišjo, 22-odstotno stopnjo DDV, kljub temu da so z znižano stopnjo obdavčeni zelo raznovrstni izdelki za higiensko zaščito, kot so na primer vate, gaze, plenice in zobozdravstveni tamponi.

Predlog dopolnitve pravilnika že v postopku sprejema

Minister Andrej Šircelj je v odgovoru poslanki med drugim razložil sistem obdavčevanja dobav blaga in storitev z DDV, določen z zakonom o davku na dodano vrednost, ki je urejen in uveden v skladu z evropskimi direktivami. O podani pobudi pa je pojasnil, da je ministrstvo že pripravilo in v postopek sprejema predložilo omenjen predlog dopolnitve pravilnika.

Da bi ženskam omogočili cenovno dostopnejše osnovne življenjske potrebščine, so sicer tudi v Levici sredi marca v DZ vložili predlog novele zakona o davku na dodano vrednost, s katero bi znižali davek na ženske higienske izdelke z 22 na pet odstotkov. Za znižanje davčne stopnje za menstrualne higienske pripomočke so se zavzeli tudi v Mladem forumu in Ženskem forumu SD.