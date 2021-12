'Ženski kot žrtvi nasilja niti strokovno okolje ne verjame vedno'

Novo poročilo ZN, ki je zajelo 13 držav od začetka pandemije covida-19, kaže, da sta dve od treh žensk poročali, da sta doživeli nasilje ali poznata žensko, ki ga je doživela. Stanje na področju nasilja nad ženskami med epidemijo se je poslabšalo tudi zato, ker je strpnost do tega še vedno prevelika, pravi Jasna Podreka s Filozofske fakultete.

Ženska, ki doživlja nasilje, naj ga prijavi, so pozvali na pogovoru v organizaciji Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. Nasilja nad ženskami in v družini ne smemo minimalizirati, so še dodali med pogovorom v dneh aktivizma, ki potekajo med mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami in svetovnim dnevom človekovih pravic. Med mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami, 25. novembrom, in svetovnim dnevom človekovih pravic, 10. decembrom, nevladne organizacije še bolj dejavno opominjajo na nasilje za štirimi stenami. Po podatkih Združenih narodov (ZN) bo ena od treh žensk tekom svojega življenja doživela eno od oblik nasilja. Novo poročilo ZN, ki je zajelo 13 držav od začetka pandemije covida-19, pa kaže, da sta dve od treh žensk poročali, da sta doživeli nasilje ali poznata žensko, ki ga je doživela, so povzeli v društvu.

Pandemija je nasilje nad ženskami še bolj prikrila, je dejala predsednica društva Maja Plaz. V društvu poudarjajo pomen prvega podatka, ki ga dobijo ženske z izkušnjo nasilja. Prav tako je po njenih besedah pomembno, da so tovrstni podatki dosegljivi in dostopni. "Pomemben je odziv vseh nas," je poudarila. Društvo je letos vzpostavilo 24-urno telefonsko linijo za pomoč ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje. Tako so še razširili svojo dostopnost in dosegljivost, s čimer Slovenija izpolnjuje tudi eno od zahtev konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, t. i. istanbulsko konvencijo. Svetujejo tudi v drugih jezikih, k sodelovanju pa so povabili še pravnico in kriminalistko. Prav tako nudijo pogovor po t. i. klepetu. V prvih desetih mesecih so na SOS telefon prejeli 1850 klicev, kar v povprečju pomeni šest klicev dnevno. Vsak klic povprečno traja 24 minut, vodi pa ga strokovno usposobljena svetovalka za delo z žrtvami nasilja.

Sodelujoči na pogovoru so se seznanili tudi s primeri dobrih praks pri pomoči žrtvam nasilja iz Finske, Nemčije in Avstrije.

Jasna Podreka s Filozofske fakultete v Ljubljani meni, da se je kljub sorazmerno dobri zakonodaji in vsem prizadevanjem strokovnjakov in nevladnih organizacij stanje na področju nasilja nad ženskami med epidemijo poslabšalo tudi zato, ker je toleranca do tega še vedno prevelika. Po njenih besedah se dogaja, da ženski kot žrtvi nasilja ne verjame niti strokovno okolje. "Glede na to ni čudno, da približno dve tretjini primerov nasilja v družini nista prijavljeni," je dejala.