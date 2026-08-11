Ženski v burkiniju zavrnili kopanje? 'Težava v materialu, ne v veroizpovedi'

Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska v burkiniju morala zapustiti bazen, poroča portal MMC, ki navaja Radio Maribor. Poslušalci so namreč lokalnemu radiu sporočili, da so žensko k temu pozvali zaposleni. Pomočnik direktorja podjetja Šport Maribor, ki upravlja z Mariborskim otokom, Tomi Prosnik nam je na vprašanja pojasnil, da težava nikakor ni bila v veroizpovedi ženske, saj da je kopanje vseskozi omogočeno tudi obiskovalkam muslimanske veroizpovedi, ki nosijo burkini. Mora pa biti oblačilo narejeno iz kopalnega materiala, kot to določa kopališki red.

Mariborski otok FOTO: Bobo

"Tudi v preteklih dneh, ko je bilo kopanje brezplačno, je bilo več obiskovalk oblečenih v burkini. Tokrat je bila tako težava zgolj v materialu obleke, ki bi moral biti primeren kopanju," je pojasnil ter za primer dodal, da se bombažna oblačila napijejo vode, obtežijo, tudi med pranjem pa da so prepojena z mehčalci in praški. Kopališki red med drugim prepoveduje kopanje otrok brez kopalk ali posebnih kopalnih pleničk, pa tudi kopanje v kratki majici, kratkih hlačah ali drugih oblačilih, razen kopalkah ali posebnih kopalnih pleničkah.

Glede poročanja, da naj bi zaposleni na bazenu medtem dovolili kopanje nekaterih, ki so bili oblečeni v spodnje perilo, pa je pojasnil, da so mu zaposleni pojasnili, da ni šlo za kopanje v spodnjicah, temveč da imajo nekatere kopalke prišite robove, ki delujejo kot del spodnjic. "Zaposleni danes primera kopalca v spodnjem perilu niso zaznali," je povedal. Dodal je še, da se sicer občasno zgodi, da se želi kdo kopati v neprimernih oblačilih, vendar pa to ni prav pogosto.