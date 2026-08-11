Ženski v burkiniju zavrnili kopanje? 'Težava v materialu, ne v veroizpovedi'

Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska v burkiniju morala zapustiti bazen, poroča portal MMC, ki navaja Radio Maribor. Poslušalci so namreč lokalnemu radiu sporočili, da so žensko k temu pozvali zaposleni.
Pomočnik direktorja podjetja Šport Maribor, ki upravlja z Mariborskim otokom, Tomi Prosnik nam je na vprašanja pojasnil, da težava nikakor ni bila v veroizpovedi ženske, saj da je kopanje vseskozi omogočeno tudi obiskovalkam muslimanske veroizpovedi, ki nosijo burkini. Mora pa biti oblačilo narejeno iz kopalnega materiala, kot to določa kopališki red.
"Tudi v preteklih dneh, ko je bilo kopanje brezplačno, je bilo več obiskovalk oblečenih v burkini. Tokrat je bila tako težava zgolj v materialu obleke, ki bi moral biti primeren kopanju," je pojasnil ter za primer dodal, da se bombažna oblačila napijejo vode, obtežijo, tudi med pranjem pa da so prepojena z mehčalci in praški.
Kopališki red med drugim prepoveduje kopanje otrok brez kopalk ali posebnih kopalnih pleničk, pa tudi kopanje v kratki majici, kratkih hlačah ali drugih oblačilih, razen kopalkah ali posebnih kopalnih pleničkah.
Glede poročanja, da naj bi zaposleni na bazenu medtem dovolili kopanje nekaterih, ki so bili oblečeni v spodnje perilo, pa je pojasnil, da so mu zaposleni pojasnili, da ni šlo za kopanje v spodnjicah, temveč da imajo nekatere kopalke prišite robove, ki delujejo kot del spodnjic. "Zaposleni danes primera kopalca v spodnjem perilu niso zaznali," je povedal.
Dodal je še, da se sicer občasno zgodi, da se želi kdo kopati v neprimernih oblačilih, vendar pa to ni prav pogosto.