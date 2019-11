Zente, Pia in Michael 'delijo' Krisovo usodo: odmerek revolucionarnega zdravila so že prejeli

Iz Madžarske prihaja zgodba 19-mesečnega Zenteja , ki ima tako kot Kris spinalno mišično distrofijo (SMA). Dečkovi starši so dva milijona evrov za nakup revolucionarnega zdravila Zolgensma zbrali v komaj šestih dneh, in sicer s pomočjo kampanje množičnega financiranja na spletni strani GoFundMe.

Mama je še dejala, da so v stiku z nemško družino, ki je bila priča "čudežni ozdravitvi" dečka Michaela . Tam je sicer kot smo že poročali stroške več milijonov prevzela zdravstvena blagajna. "Danes lahko Michael praznuje nov rojstni dan. Z vašo podporo, vašo močjo, vašimi molitvami in vero v čudež nam je skupaj uspelo nemogoče. Na začetku nas je bilo malo. Z vami nas je iz dneva v dan več. Michaelu ste podarili mišice,"so starši zapisali na Facebooku.

Usoda enoletnega dečka iz Ludwigsburga na jugozahodu Nemčije je pretresla javnost. Njegova starša Marina in Oleg sta se odločila za zbiranje dobrodelnih prispevkov, čemur so se pridružili številni znani nemški igralci, glasbeniki, športniki in druge znane osebnosti, je poročala STA. Zbrali so 1,3 milijona evrov, a so nato v začetku septembra nemške zdravstvene oblasti sporočile, da bodo zdravljenje plačali iz zdravstvene blagajne.

19-mesečni Zente, 9-mesečna Pia in enoletni Michael so prejeli zdravilo Zolgensma.

V petek bo Kris odšel na kliniko in prvič obiskal zdravnika, kdaj bo prejel zdravilo, pa je po besedah njegove mame še prezgodaj ugibati. Tudi na vprašanje, kdaj se bodo pokazali prvi rezultati, ni mogla odgovoriti, češ da se to razlikuje od primera do primera.

Zdravilo so odobrili v ZDA za otroke, stare do dveh let, ki se borijo s smrtonosno spinalno mišično atrofijo. Odobritev zdravljenja v Evropi in na Japonskem je bila preložena na naslednje leto.