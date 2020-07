V občini Starše, kjer se trudijo ohranjati stare običaje, so prikazali žetev pšenice, kot je bila videti nekoč. Oblekli so narodne noše, iz hlevov in kleti so prinesli kose in srpe ter se lotili dela. Moški so kosili, ženske pa so vezale snope. Včasih je žetveni dan veljal za praznik, tako kot trgatev ali koline.