Žgoč občutek, suha koža in akne po čiščenju obraza. Kako se temu izogniti?

Koža je naš največji organ, zato je zanjo potrebno še posebaj skrbeti tako na zunaj kot navznoter. Noben še tako kakovosten čistilni kozmetični izdelek ne bo pomagal, če najprej ne popravimo težav znotraj nas. Čez dan se na obrazu zaradi zunanjih vplivov nalaga veliko nečistoč - sebum, prah, znoj, ličila in odvečni sebum, ki našo kožo obremenjujejo. Zato je temelj vsake kakovostne nege, čiščenje. Priporočeno je čiščenje vsak dan, zjutraj in zvečer.

Pri izboru čistilca, je potrebno vedeti kakšen tip in potrebe kože ima posameznik. Velik problem so agresivne aktivne učinkovine, ki kožo dražijo in povzročijo žgoč občutek in rdečico. Te so največkrat prisotne v slabo opevani sintetični kozmetiki. Nekatere so tako agresivne, da kožo izsušijo in dobimo občutek zategnjene kože. Čistilno sredstvo ne sme podreti barierne funkcije in pH-ja kože. Mora pa biti učinkovit, da bo povrhnjico dobro očistil, saj tudi to lahko privede do problematik. Glavni problem so zamašene pore, ki se vidijo kot majhni in zaprti brezbarvni mozolji, katerih ne moreš nikakor iztisniti. Ko pa se ta vname, pa privede do bolečih rdečih aken.