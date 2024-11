Zgodba 13-letnice: verbalno nasilje, izločanje in blokiranje na omrežjih

Kot pripoveduje: "Da sem debela. da ne bom naredila razreda, ker sem imela same enke, da sem nesposobna pa to, pa tudi pri športu so me zafrkavali, ker sem jaz bolj slaba v športu in od takrat pač ne želim več telovaditi." O težavah doma ni spregovorila. "Ker si nisem upala, ker nisem hotela imeti težav v šoli." Kot pravi, se je sošolk in sošolcev bala.

Poslušala je tudi, da je debil in grda. Vse, kar so ji govorile, se je kot nož zarezalo v srce trinajstletnice, ki je tem besedam verjela. Nekoč vedro in nasmejano dekle se je zapiralo vase, stiska pa je bila vse večja.