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Zgodba Mira Cerarja: učbenik za življenje enega največjih slovenskih športnikov

Ljubljana , 14. 10. 2026 19.44 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Janez Usenik
Miro Cerar

Zakaj se ukvarjati s športom? Mogoče vas tega nauči nova knjiga, ki bo kmalu na knjižnih policah. Biografija Mira Cerarja, enega največjih slovenskih športnikov vseh časov. Dvakratni olimpijec in štirikratni svetovni prvak v njej razkriva, da mu je šport dal še veliko več kot medalje. Zgodba Mira Cerarja je zato tudi učbenik za življenje.

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