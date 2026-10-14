Zgodba Mira Cerarja: učbenik za življenje enega največjih slovenskih športnikov

Zakaj se ukvarjati s športom? Mogoče vas tega nauči nova knjiga, ki bo kmalu na knjižnih policah. Biografija Mira Cerarja, enega največjih slovenskih športnikov vseh časov. Dvakratni olimpijec in štirikratni svetovni prvak v njej razkriva, da mu je šport dal še veliko več kot medalje. Zgodba Mira Cerarja je zato tudi učbenik za življenje.