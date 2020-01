Zgodba o dobrih sosedih: po požaru na Dovjem složno začeli z obnovo

Začeli so že prekrivati streho na enem od poškodovanih hlevov. Vse prostovoljno, vse brezplačno . Zakonca, ki sta ostala brez strehe nad glavo, so naselili v vaški gostilni, občina je za vse prizadete našla začasno streho nad glavo. Odprli so tudi račun, na katerem zbirajo denar za obnovo.

Ko so pospravili pogorišče, so se lotili obnove najmanj poškodovane stavbe - hleva.

V uteho sta ji dobrota in nesebičnost - najprej gasilcev, nato, čez vikend, na desetine dobrih ljudi od blizu in daleč. Kot pripoveduje sosed Slavko Rabič: "Ženske so kuhale, nas stregle, mi smo delali. Nikogar ni bilo treba klicati na pomoč, nihče ni potreboval navodil."

Ko so pospravili pogorišče, so se lotili obnove najmanj poškodovane stavbe - hleva. Kot pravi Milan Paulus, lastnik poškodovanega hleva, ne vedo, kako se bodo vsem zahvalili, saj so res enkratna pomoč.

Kranjskogorski župan Janez Horvat upa, da bo Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki si bo jutri ogledal pogorišče - ena od hiš je bila namreč spomeniško zaščitena- sprejel pravilne odločitve: "Upam samo, da bodo roki čim krajši, da čim prej vrnemo te ljudi, ki so ostal brez vsega, nazaj pred svoja ognjišča."

Kriminalisti pa so medtem končali ogled in ugotovili, da je najverjetneje zagorelo zaradi samovžiga v leseni lopi, ki je ni več, ogenj pa se je zaradi majhnega odmika do sosednjih objektov od tam najprej razširil na eno in potem še na drugo gospodarsko poslopje ter na dve stanovanjski hiši.

Sredstva zbirajo: