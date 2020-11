Zgodba o dobroti v težkih časih: 14-letnik bo za 16-letnika v stiski licitiral žogo s podpisom Dragića

14-letni Vid iz Nazarij bo za 16-letnega soimenjaka s Ptuja licitiral žogo s podpisom Gorana Dragića. "Ko sem izvedela, da je fant iz Nazarij ponudil pomoč in bi rad z licitacijo žoge s podpisom Gorana Dragića pomagal meni in mojemu sinu, so me oblile solze. Pomislila sem, če imamo takšne ljudi, se nam ni treba bati," pravi mati 16-letnega Vida s Ptuja, ki je s pomočjo dobrih ljudi uspela obrniti svojo nesrečo. Zaradi številnih donacij bosta namreč s sinom še imela streho nad glavo.

icon-expand Nina Kos Čeplak in Vid Čeplak sta se odločila, da bosta pomagala tako, da bosta licitirala žogo s podpisom velikega asa Gorana Dragića. FOTO: POP TV