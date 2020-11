Zgodba o Medotu v silhuetah, opoki in rebuli

Vinska tradicija družine Simčič z Domačije Medot, ki leži v srcu Goriških brd, sega vse do leta 1812, njihovo najpomembnejše izročilo pa je prispeval ustanovitelj Medota Zvonimir Simčič z ohranitvijo vinske sorte rebula ter inovacijami in vztrajnim prizadevanjem za najvišjo kakovost vin iz rebule. Že leta 1992 so na trgu predstavili prve penine po klasični metodi pod blagovno znamko Medot, pridelane na osnovi rebule, danes pa njihove vrhunske penine sodijo v sam vrh butičnih penin v Sloveniji. Da je vino umetnina je v svoji knjigi zapisal že Zvonimir, danes pa družinsko tradicijo nadaljuje njegov vnuk Simon Simčič , ki je bil s prispelimi avtorskimi deli natečaja zelo zadovoljen: »Vesel sem, da smo tudi letos ponovili fotografski natečajs šolo VIST. Lani je bilo sodelovanje zelo uspešno in letos smo ga primerno nadgradili, srečo pa smo imeli, da smo fotografe povabili k nam na uvodni brifing že v začetku leta, še pred pojavom novega virusa, tako da smo ga lahko uspešno speljali. Posebej bi pohvalil vse sodelujoče, ki so svoje delo dobro opravili, tako da bomo imeli tudi letos zelo zanimivo galerijo v naši prenovljeni kleti na Domačiji Medot.«

Letos je na natečaju sodelovalo osem mladih fotografov, ki so pod odličnim mentorstvom strokovnjaka za področje modne in reklamne fotografije na visoki šoli VIST Primoža Lukežiča, z izrazitim idejnim pristopom na izviren način pričarali ključne značilnosti penin Medot skozi arhetipske lastnosti blagovne znamke:»Generacija je letos drugačna, če smo imeli lani na natečaju izrazit avtorski pristop, je letošnjim natečajnikom bližje obrtniški. Tudi premik od fotografiranja izbranih penin do fotografiranja glede na arhetipske značilnosti je bil zelo dobra izkušnja - naloga je bila kompleksnejša, od njih je zahtevala dosti raziskovanja in poglabljanja, na koncu pa so nas navdušili z idejami. Projekt našega sodelovanja z Medotom je že lani postal eden najbolj priljubljenih med študenti, letos pa je svoj sloves še bolj upravičil, tako da se veselimo nadaljnjih izzivov tudi v prihodnjih letih,« je povedal Lukežič.

Komisijo je na koncu najbolj prepričal Aljaž Anžič. »Umetniška vrednost in nepričakovan pristop k fotografiji sta botrovala končni izbiri zmagovalca natečaja. Silhuete je konsistentno in dosledno uporabil v skladu z arhetipi. Zagotovil je kombinacijo ustvarjanja, kot jo lahko primerjamo z ustvarjanjem vina, ki se zlije z vizijo ključnega ustvarjalca z okoljem, iz katerega prihaja. Ta serija del prinaša umetniško subtilnost, ki je tudi pri vinu zelo pomembna. Soustvarja močno celoto,« je izbor utemeljil predsednik komisije Aljoša Bagola.

Aljaž Anžič, zmagovalec natečaja: »Serija treh fotografij je nastala skozi poglobljen uvid Medota in njegove zgodovine. Postavljena je v logično zaporedje treh arhetipov, ki so si med seboj enakovredni in se dopolnjujejo. Skupaj tvorijo zgodbo Medota. Vse tri

fotografije so kompoziti, ki jih povezuje silhueta moškega, kot očeta rebule, in tekstura v ozadju, ki je zlitek opoke in rebulinih listov. To so tri stvari, ki tvorijo zgodbo Medot.«